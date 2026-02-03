Video George Simion cheamă românii la protest: „Verificați cât aveți de plătit pentru casă și manifestați-vă nemulțumirea”

Liderul AUR, George Simion, a lansat un apel către români să participe la un protest care va avea loc pe 12 februarie, la ora 12:00, în mai multe localități din țară.

Într-un mesaj transmis luni seară, Simion a criticat deciziile autorităților și a invocat un raport al Comisiei Juridice din Congresul Statelor Unite, care ar evidenția „cenzură pe rețelele de socializare” și „instrumente antidemocratice folosite în Uniunea Europeană, inclusiv anularea alegerilor”.

Liderul AUR a apreciat faptul că raportul „aduce o nouă argumentație privind anularea neconstituțională și nedemocratică a alegerilor din România”.

De asemenea, Simion a cerut desecretizarea documentelor din cadrul CSAT și al Curții Constituționale legate de anularea alegerilor.

„Cerem a mia oară ca documentele să fie desecretizate, documentele din cadrul CSAT din ședința despre anularea alegerilor și din ședința informală a Curții Constituționale”, a spus liderul AUR.

Simion a criticat și Guvernul condus de Ilie Bolojan, acuzându-l că „a facilitat vânzarea capitalului românesc” prin modificări fiscale care ar avantaja multinaționalele și ar reduce veniturile bugetului.

Potrivit acestuia, măsurile guvernamentale au afectat pensionarii, persoanele cu dizabilități și contribuabilii, prin majorarea impozitelor pe clădiri și mașini.

„A permis multinaționalelor să folosească așa-zisa optimizare fiscală, a eliminat impozitul de 1% din tot ce însemna taxe de grup din transferurile externe care permiteau bugetului României să aibă bani de investiții, de alocații și de pensii. În schimb a luat de la mame, a luat de la pensionari, de la persoanele cu dizabilități și de la voi, fiecare dintre voi care plătiți taxe mărite pe clădiri și pe mașini”, a spus Simion.

La finalul mesajului, Simion le cere românilor să participe la un protest care va avea loc pe 12 februarie, la ora 12:00,

„Vă rog să verificați cât aveți de plătit pentru casa voastră și dacă nu sunteți de acord cu tot ce s-a întâmplat, 12 februarie, ora 12, manifestați-vă nemulțumirea. Se va ieși în toată țara, ieșiți și voi acolo unde sunteți, gândiți-vă la forma voastră de protest, la forma voastră de a vă manifesta nemulțumirea. Altfel acest guvern ilegitim nu va fi dat jos. Este numai în puterea voastră, a poporului român. Haideți!”, a declarat George Simion.