Video Protagonistul saltului cu parașuta care nu s-a deschis a realizat la 950 de metri că are o problemă. Ce spune Aeroclubul României

Au apărut explicații pentru saltul cu parașuta efectuat în apropiere de Craiova devenit viral după ce un elev al aeroclubului local a trecut prin momente critice în timpul exercițiului. În filmarea distribuită masiv online se observă cum parașuta principală nu se deschide corect, iar sportivul este nevoit să recurgă la cea de rezervă.

Directorul general al Aeroclubului României, George Rotaru, a declarat pentru Digi24 că „aterizarea a fost făcută în siguranță” și a explicat și cauzele incidentului, precum și procedurile aplicate în astfel de situații.

„În primul rând, că ceea ce vedeți în video este alura parașutei principale”, a precizat Rotaru.

Potrivit acestuia, sportivul, aflat la primul său salt de la 1.200 de metri, „nu a respectat în totalitate procedura de părăsire a aeronavei și a afectat deschiderea parașutei”.

Directorul general al Aeroclubului României a subliniat că elevul a reacționat corect în momentul critic:

„Fiind totuși un elev foarte pregătit teoretic, cu multe exerciții pe sol, a realizat exact la 950 de metri că are o problemă. A largat alura principală și a deschis parașuta de rezervă și a aterizat exact în zona în care trebuia să aterizeze în condiții normale”.

Rotaru a insistat că „utilizarea parașutei de rezervă este o procedură normală, prevăzută în legislație, când ai probleme cu parașuta principală”.

Referitor la siguranța acestui sport, directorul general al Aeroclubului României a transmis un mesaj ferm: „Parașutismul este un sport foarte sigur în ziua de astăzi. Nu există noroc sau ghinion în aviație. În aviație trebuie să respecți procedurile și să le aplici întocmai”.

George Rotaru a mai adăugat că urmează o analiză completă a situației: „acum se află în evaluare situația, se află în evaluare și sportivul, se vor emite recomandări, vor trece din nou prin partea teoretică.”

Amintim că, în 2024, pompierii ISU B-IF au fost solicitați să intervină de urgență pe pista Aerodromului Clinceni pentru acordarea asistenței medicale unei persoane care a căzut cu parașuta la aterizare.