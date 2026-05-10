Video Clipe de coșmar la aerodromul din Craiova: un bărbat la un pas de tragedie după ce parașuta principală nu s-a deschis

Scene dramatice au avut loc duminică, 10 mai, în apropierea municipiului Craiova, unde un bărbat a trecut prin clipe de panică extremă în timpul unui salt cu parașuta, după ce echipamentul principal nu s-a deschis conform procedurilor.

Incidentul s-a petrecut în timpul unei activități de instruire desfășurate la un aerodrom din zonă, unde mai mulți cursanți au efectuat salturi din avion.

La scurt timp după desprindere, unul dintre parașutiști a observat că parașuta principală nu se declanșează.

Într-o situație limită, la altitudine foarte joasă, acesta a reușit să acționeze sistemul de rezervă, evitând o posibilă tragedie. Parașuta de rezervă s-a deschis la timp, chiar înainte de impactul cu solul, potrivit Digi 24.

Martorii aflați în trafic au surprins momentele tensionate.

Incidentul urmează să fie analizat de specialiști pentru a stabili cauzele exacte ale defecțiunii echipamentului.