Un bărbat a fost reținut de poliție după ce a sărit cu parașuta de pe Turnul Eiffel

Un parașutist a fost reţinut de poliţişti pentru că a sărit de pe Turnul Eiffel, cu o paraşută. În arest au ajuns şi alţi doi prieteni de-ai săi,

Trei bărbați au fost observați de agenții de securitate ai Turnului Eiffel în timp ce escaladau monumentul. Poliția și pompierii din cadrul Grimp (Grupul de intervenție în medii periculoase) au fost chemați pentru a le transmite celor trei bărbați să coboare imediat de pe monument.

O oră mai târziu, doi dintre ei au cooperat în cele din urmă și au fost escortați de polițiști, în timp ce ultimul a preferat să-și deschidă parașuta pentru a coborî la poalele clădirii, pe Champ-de-Mars.

La sosirea pe sol, a fost întâmpinat de forțele de ordine, care l-au arestat și l-au plasat în arest preventiv, la fel ca și ceilalți doi complici, a declarat parchetul din Paris pentru Le Figaro.

Ei vor fi prezentați duminică la parchet. Potrivit prefecturii poliției din Paris, un reprezentant al companiei care exploatează Turnul Eiffel a depus plângere.

Un incident similar a avut loc în 10 iulie, când doi bărbați au fost reținuți după ce au sărit cu parașuta. Este neclar dacă e vorba despre persoane care au fost implicate și în evenimentul din această sâmbătă.