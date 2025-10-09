Sălile de jocuri de noroc de la parterul blocurilor ar putea fi interzise. Proiectul de lege a trecut de Senat

Senatul a aprobat propunerea de lege privind interzicerea funcționării sălilor de jocuri de noroc de la parterul blocurilor.

Potrivit Digi24, proiectul urmează să fie dezbătut și în Camera Deputaților care de votul final.

Potrivit proiectului, operatorii care solicită licența de funcționare de la Comitetul de Supraveghere al Oficiului Național pentru Jocuri de Noroc vor trebui să respecte o nouă condiție: interdicția de a amplasa săli de jocuri în clădiri rezidențiale sau la parterul imobilelor cu destinație mixtă.

„Spațiul propus nu este situat la parterul unei clădiri rezidențiale sau la parterul unei cladiri cu destinație mixtă, clădiri definite potrivit dispozițiilor Legii nr. 227/2015, cu modificările și completările ulterioare”, se arată în proiect.

Propunerea vine după ce tot mai multe săli de jocuri noroc au fost deschise în diverse comunități, ceea ce a afectat sănătatea publică, siguranța socială și economia familială.

Fenomenul jocurilor de noroc a avut efecte grave, mai ales asupra tinerilor și persoanelor vulnerabile, incluzând dependența de jocuri de noroc și costurile economice și sociale suportate de familiile afectate.

„Jocurile de noroc pot conduce la dependență, iar amplasarea sălilor de jocuri la parterul blocurilor, în apropierea locuințelor, poate facilita accesul constant al persoanelor vulnerabile la aceste activități, contribuind astfel la creșterea cazurilor de dependență. Prin urmare, este esențial să protejăm locatarii, dar în special tineretul și persoanele vulnerabile, limitând accesul acestora la astfel de locații. De asemenea, aceste săli pot atrage persoane deja dependente, încurajând comportamente riscante”, este precizat în motivația inițiatorului.