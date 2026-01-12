UE schimbă strategia față de mașinile electrice din China și pregătește „preț minim”

Uniunea Europeană a oferit luni o primă imagine asupra unui posibil cadru prin care producătorii auto chinezi ar putea evita tarifele ridicate aplicate importurilor de vehicule electrice (EV) în schimbul unui mecanism de preț minim la import.

Comisia Europeană a publicat luni, pe site-ul său, orientări generale pentru exportatorii chinezi de vehicule electrice cu baterie (BEV) privind modul de depunere a ofertelor de „angajament de preț”. Potrivit documentului, propunerile trebuie să fie „adecvate pentru a elimina efectele prejudiciabile ale subvențiilor și să ofere un efect echivalent cu cel al taxelor” vamale, scrie Mediafax.

În plus, ofertele trebuie să includă detalii despre nivelul prețului minim de import, canalele de vânzare, mecanismele de „compensare încrucișată” și investițiile viitoare în Uniunea Europeană.

Reacționând la anunț, Camera de Comerț a Chinei pe lângă UE a apreciat demersul drept un rezultat pozitiv care permite o „aterizare lină” a dosarului privind tarifele pentru EV-uri. Organizația a transmis, într-o postare pe X, că noua abordare este de așteptat să crească încrederea pieței și să ofere un mediu mai stabil și mai predictibil pentru producătorii și furnizorii chinezi care operează în Europa.

Contextul negocierilor pornește de la decizia UE de a impune, în 2024, tarife semnificative pentru vehiculele electrice importate din China, după ce o anchetă a concluzionat că producătorii ar fi beneficiat de un avantaj incorect prin subvenții acordate pe piața internă. Măsura a urmărit protejarea industriei auto europene, însă Beijingul a reacționat cu investigații și măsuri care au vizat sectoare europene precum lactatele, carnea de porc și brandy-ul.

Ministerul Comerțului din China a declarat luni că Beijingul și Bruxelles-ul au desfășurat mai multe runde de negocieri și au convenit asupra necesității ca UE să ofere îndrumări exportatorilor chinezi de vehicule electrice. În perioada următoare, companiile interesate vor trebui să formuleze și să transmită Comisiei propuneri conforme cu cerințele stabilite, pentru ca un mecanism de preț minim să poată funcționa ca alternativă la tarife.