Lidera opoziției venezuelene, María Corina Machado, se va întâlni cu Trump la Casa Albă

Lidera opoziției venezuelene și laureata Premiului Nobel pentru Pace, María Corina Machado se va întâlni joi, 15 ianuarie, cu președintele Donald Trump, a confirmat Casa Albă. Vizita are loc la câteva săptămâni după ce președintele venezuelean Nicolás Maduro a fost capturat de forțele americane.

Totuși, Trump a refuzat să o susțină pe Machado, al cărei curent a revendicat victoria la alegerile larg contestate din 2024, ca nou lider al țării. În schimb, SUA au sprijinit-o pe Delcy Rodríguez, fosta vicepreședintă a lui Maduro, scrie BBC.

Machado a declarat săptămâna trecută că speră să îi mulțumească personal lui Trump pentru acțiunea împotriva lui Maduro și că ar dori să îi ofere acestuia Premiul Nobel pentru Pace.

Trump a numit gestul „o mare onoare”, însă Comitetul Nobel a clarificat ulterior că premiul nu este transferabil.

Trump și-a exprimat anterior nemulțumirea față de faptul că Machado a acceptat Premiul Nobel pentru Pace și a declarat că ea nu are sprijinul sau respectul în Venezuela.

Întrebat dacă premiul i-ar schimba părerea despre rolul ei, Trump a spus că „ar putea fi implicată într-un anumit aspect” și că va trebui să discute cu ea.

Până în prezent, SUA au susținut-o pe Delcy Rodríguez ca președinte interimar al Venezuelei.

Trump o descrie pe Rodríguez drept „un aliat”, iar aceasta nu a fost acuzată de oficialii americani de nicio infracțiune.

„Delcy Rodríguez și echipa ei au fost foarte cooperante cu Statele Unite”, a declarat luni purtătoarea de cuvânt a Casei Albe, Karoline Leavitt.

Machado susține că alianța sa ar trebui să conducă Venezuela și acuză interim‑președinția Delcy Rodríguez de implicare în represiune împotriva cetățenilor, spunând că nimeni nu are încredere în ea și că rolul său este bine cunoscut atât în țară, cât și internațional.

Fosta deputată, care a primit Premiul Nobel pentru Pace anul trecut, a descris acțiunea militară a SUA în Venezuela drept „un pas major către restabilirea prosperității, a statului de drept și a democrației în Venezuela”.

Rodríguez a respins afirmațiile lui Trump potrivit cărora SUA ar conduce Venezuela.

„Guvernul venezuelean conduce țara noastră, și nimeni altcineva”, a spus ea într-un discurs televizat. „Nu există niciun agent extern care să guverneze Venezuela.”