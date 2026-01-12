Cătălin Măruță rămâne fără emisiunea pe care o prezintă de 18 ani. „La Măruță” nu mai există începând de luna viitoare. Ce spune vedeta

Cătălin Măruță va rămâne fără emisiunea care l-a consacrat la PRO TV, după ce postul a anunțat că formatul „La Măruță” se va încheia începând cu 6 februarie 2026.

PRO TV va renunța la unul dintre cele mai longevive și recognoscibile formate din grila sa de programe. Emisiunea „La Măruță”, care timp de aproape două decenii a fost un reper al după-amiezelor de televiziune, se va încheia oficial începând cu data de 6 februarie 2026.

Anunțul a fost făcut luni seară, 12 ianuarie, printr-un comunicat transmis de postul de televiziune, în care reprezentanții PRO TV explică faptul că decizia face parte dintr-un proces mai amplu de repoziționare editorială.

Potrivit conducerii, schimbarea urmărește adaptarea strategiei de conținut atât pentru publicul tradițional de televiziune liniară, cât și pentru consumatorii din mediul digital, într-un context media aflat într-o continuă transformare.

„Decizia face parte dintr-un proces mai amplu de adaptare a strategiei de conținut, menit să răspundă atât publicului de televiziune liniară, cât și consumatorilor digitali, în contextul unei piețe media aflate într-o continuă evoluție”, se arată în comunicatul PRO TV.

Pentru Cătălin Măruță, încheierea emisiunii marchează finalul unui capitol definitoriu din cariera sa. Prezentatorul a transmis un mesaj emoționant, subliniind impactul pe care „La Măruță” l-a avut atât asupra sa, cât și asupra telespectatorilor care i-au fost alături de-a lungul anilor.

„Au fost 18 ani în care La Măruță a fost mai mult decât o emisiune și a devenit o parte importantă din viața mea și, sunt convins, și din viețile multor telespectatori. Am crescut împreună, am râs, am sărbătorit, am învățat și am descoperit poveștile extraordinare ale invitaților noștri. Pentru mine, acesta a fost un capitol minunat, care va păstra mereu un loc special în sufletul meu. Acum sunt curios și privesc cu entuziasm perioada care urmează, urmând să îmi dedic timpul mai multor proiecte din zona online și noi formate pe care îmi doream să le dezvolt. Sunt profund recunoscător echipei și publicului care mi-au fost alături în fiecare zi a acestei călătorii și le mulțumesc pentru fiecare moment pe care l-au împărtășit cu mine”, a declarat Cătălin Măruță.

La rândul său, conducerea PRO TV subliniază că renunțarea la format nu reprezintă o ruptură, ci o etapă firească într-un proces mai amplu de transformare. CEO-ul postului, Aleksandras Cesnavicius, a evidențiat rolul important pe care emisiunea l-a avut în istoria televiziunii din România.

„La Măruță a fost un format unic pe piața de televiziune din România și o parte importantă din istoria PRO TV. Suntem recunoscători echipei și lui Cătălin Măruță pentru contribuția lor remarcabilă. Această schimbare nu este o separare, ci urmează o evoluție naturală, parte a unei transformări mai ample de conținut pe care o vom implementa în perioada următoare”, a declarat Aleksandras Cesnavicius.