Piața muncii intră în 2026 într-o etapă de reașezare, nu de expansiune agresivă. Atât companiile, cât și candidații devin mai calculați, iar deciziile de angajare se vor lua cu atenție sporită. În același timp, România se confruntă cu un deficit de forță de muncă, ceea ce face ca cererea pentru muncitori străini să rămână ridicată, spun specialiștii în recrutare consultați de „Adevărul”.

2026 va favoriza oamenii care sunt deschiși la învățare și adaptare precum și companiile care oferă stabilitate, un model hibrid de lucru și pachete salariale competitive. Domeniile IT, construcții, energie, producție, dar și altele vor fi printre cele mai active.

„Privind mai larg, piața muncii va fi destul de inegală. Unele domenii precum IT, construcții de infrastructură, energie, sănătate, vor merge înainte, în timp ce joburile foarte repetitive sau ușor de automatizat vor avea mai mult de suferit. Diferențele dintre orașele mari și restul țării vor rămâne vizibile. Din perspectiva mea, 2026 va fi mai degrabă un an de așezare decât de explozie pe piața muncii. Nu cred că va fi un an rău, dar cu siguranță va fi unul mai calculat, în care companiile vor angaja mai atent, iar oamenii vor fi mai selectivi”, a declarat pentru „Adevărul” Mihaela Ancu, IT Recruiter, Human Connection.

În zona de IT, unde se vorbește mult despre scăderi sau despre „sfârșitul boom-ului”, însă IT-ul rămâne un pilon important, doar că intră într-o fază de maturizare. Companiile continuă să vină în România și vor să atragă oameni competenți. Nu mai angajează oricum, dar caută în continuare specialiști buni, fie că vorbim de dezvoltare software, cloud, securitate, date sau AI.

Specialistul în recrutare punctează că nu dispare cererea de IT-iști, ci se schimbă profilul căutat. Experiența, autonomia și capacitatea de a livra constant contează mai mult decât înainte. Folosirea AI-ului ca instrument de lucru devine un avantaj clar.

Salariile vor crește, dar mai temperat

În ceea ce privește salariile în IT, sunt așteptate creșteri, dar într-un ritm mai temperat. Nu vor mai fi aceleași creșteri rapide ca în anii trecuți, însă pachetele rămân competitive, mai ales pentru specializările căutate. Totodată, contează din ce în ce mai mult și alte lucruri precum flexibilitatea, stabilitatea proiectelor, mediul de lucru, a adăugat Mihaela Ancu.

În paralel, România are nevoie în continuare de forță de muncă, lucru confirmat inclusiv prin Raportul de Cercetare al CES – Consiliul Economic și Social, spune Cosmin Șerban, recrutor și fondator al companiei TAKT Recruitment care aduce șoferi de camion din India, dar și alte categorii de muncitori calificați din alte țări.

„Problema forței de muncă este una reală: se estimează o triplare a populației de peste 65 de ani până în 2030, ceea ce va duce la un dezechilibru care poate limita creșterea PIB-ului și dezvoltarea economică dacă nu este abordat.

Pentru noul an se pregătește o modificare legislativă menită să ușureze procedura de aducere a lucrătorilor străini, după cum a indicat public secretarul de stat din Ministerul Muncii, menținându-se un contingent considerabil. Noi, la TAKT, avem proiecte importante în desfășurare pentru zona de șoferi profesioniști, dar și pentru alte specializări și calificări”, detaliază Cosmin Șerban.

O tendință importantă este zona de service auto, unde candidații aduși din alte țări au experiență în companii auto cu branduri europene. De asemenea, zona de construcții rămâne activă, la fel și segmentul lucrătorilor pentru producție, cum sunt fabricile. În plus, la nivel european, tendința este de a continua recrutarea corectă de muncitori calificați pentru a susține proiectele aflate în derulare. Nu este un trend pentru anul următor, ci o necesitate, conform Consiliului Economic și Social.

Criză de șoferi de TIR în România

Despre deficitul de forță de muncă ne-a vorbit și Yosef Gavriel Peisakh, General Manager Work from Asia.

„Pentru noul an, extindem recrutarea șoferilor de TIR și în alte țări din Asia. Pe lângă Filipine, vom recruta și din Indonezia, India, Sri Lanka și Nepal”, a declarat pentru „Adevărul” Yosef Gavriel Peisakh.

Potrivit informațiilor obținute de „Adevărul” în Romania, șoferii de TIR aduși din țări din afara UE sunt plătiți cu 850-1.500 de euro, putând câștiga între 2.300 și 2.500 de euro în cazul în care firma din România îi detașează într-un alt stat membru UE.

Potrivit specialistului în recrutare, experiența cu șoferii filipinezi recrutați până acum confirmă eficiența acestui model. „Șoferii filipinezi s-au integrat perfect. Majoritatea sunt deja detașați pe curse internaționale în Uniunea Europeană, se auto-recomandă colegilor și avem din ce în ce mai mulți aplicanți”, a declarat Yosef Gavriel Peisakh pentru „Adevărul”, precizând că pentru anul 2026, și-a propus plasarea a 600 de șoferi filipinezi și a 300 de șoferi din alte țări asiatice.

Concret, anul 2026 în ansamblu nu va fi un an al extremei — nici exploziv, nici blocat — ci unul al așezării și al selecției naturale pe piața muncii. Companiile care vor trece cu bine prin acest context sunt cele care mizează pe stabilitate, predictibilitate și investiții în oameni, iar candidații care se vor adapta cel mai ușor sunt cei dispuși să învețe, să se recalifice și să integreze noile tehnologii, inclusiv AI, în rutina lor profesională. România rămâne însă puternic marcată de deficitul de forță de muncă, ceea ce face ca recrutarea de specialiști străini să nu fie o opțiune temporară, ci o necesitate economică pe termen lung. În timp ce sectoare precum IT, construcții, energie sau servicii tehnice continuă să evolueze, piața muncii se va diferenția tot mai clar între zonele dinamice și cele vulnerabile, iar anul 2026 va confirma această tranziție către maturizare și echilibru.