Procurorii retrag acuzațiile împotriva șoferului implicat în incidentul de la Ambasada Rusiei

Procurorii de la Parchetul de pe lângă Judecătoria Sectorului 1 au clasat dosarul medicului stomatolog care, săptămâna trecută, ar fi încercat să intre cu mașina în poarta de acces auto a Ambasadei Rusiei din București. Ancheta a arătat că șoferul nu consumase substanțe psihoactive și avea dreptul legal de a conduce.

„Prin ordonanța din data de 27.10.2025 a procurorului din cadrul Parchetului de pe lângă Judecătoria Sectorului 1 București s-a dispus clasarea cauzei față de un suspect cercetat sub aspectul comiterii infracțiunii de conducerea unui vehicul fără permis de conducere și in rem, în ceea ce privește infracțiunea de conducerea unui vehicul sub influența altor substanțe, întrucât faptele cercetate nu sunt prevăzute de legea penală. În esență, din probatoriul administrat a rezultat că, în ceea ce privește infracțiunea de conducerea unui vehicul fără permis de conducere, suspectul nu avea suspendat dreptul de a conduce autovehicule, ci acestuia i se eliberase anterior o dovadă cu drept de circulație, iar referitor la infracțiunea de conducerea unui vehicul sub influența altor substanțe, potrivit buletinului de analiză toxicologică, nu au fost identificate în organismul șoferului substanțe psihoactive”, a anunțat luni Parchetul.

Reprezentanții Parchetului au mai precizat că șoferul nu a avut alte infracțiuni reținute împotriva sa, ceea ce indică faptul că anchetatorii au fost convinși că nu a avut intenția să lovească poarta ambasadei.

Reacția șoferului și cum s-a produs incidentul

Medicul stomatolog, Bogdan Mătușoiu, a declarat, la câteva zile după eveniment, că nu a încercat să pătrundă forțat în curtea ambasadei, ci doar să întoarcă mașina în dreptul imobilului. În timpul manevrei, un jandarm aflat la postul de pază a interpretat gestul ca pe un incident de securitate și l-a somat să oprească. Șoferul s-a speriat, a ieșit din mașină și a fost imobilizat de forțele de ordine.

Joi dimineață, pe 23 octombrie, Jandarmeria Capitalei anunța că, în jurul orei 3:15, un bărbat ar fi încercat să lovească cu mașina poarta de acces auto a Ambasadei Rusiei.

„Jandarmul aflat în postul de pază l-a somat, reușind să-l oprească. În continuare, a solicitat sprijin, iar în scurt timp, la fața locului au ajuns două echipaje de jandarmerie și unul de intervenție antiteroristă din cadrul SRI. La vederea acestora, persoana a încercat să fugă cu autovehiculul din zona obiectivului, însă a fost blocată de echipajele venite în sprijin. La somațiile acestora, bărbatul a coborât din autovehicul și a fost imobilizat. În scurt timp, la fața locului a ajuns și un echipaj de la Poliția Rutieră, care, în urma verificărilor efectuate, a constatat că persoana în cauză are permisul suspendat”, preciza Jandarmeria.