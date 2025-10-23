Cine este bărbatul care a încercat să lovească cu mașina poarta Ambasadei Rusiei din București. Conducea sub influența drogurilor

Un bărbat de 53 de ani, cu permisul suspendat și aflat sub influența drogurilor, a încercat să lovească poarta de acces a Ambasadei Rusiei din București. Surse judiciare spun că la volanul mașinii se afla un cunoscut medic stomatolog.

Bărbatul care a încercat să intre cu mașina în porțile Ambasadei Rusiei din sectorul 1 al Capitalei este Bogdan Mătușoiu, un cunoscut medic stomatolog și proprietar al unei clinici private din București, potrivit unor surse judiciare.

Născut în 1972, medicul are o carieră de peste două decenii în domeniul stomatologic.

Potrivit Jandarmeriei Capitalei, bărbatul „a încercat să lovească cu mașina poarta de acces auto a unui obiectiv diplomatic din sectorul 1 al Capitalei”. Jandarmul aflat în postul de pază a reacționat prompt, somând șoferul și reușind să-l oprească înainte să producă pagube.

La vederea forțelor de intervenție, bărbatul a încercat să fugă, dar a fost rapid blocat. „La somațiile acestora, bărbatul a coborât din autovehicul și a fost imobilizat”, precizează Jandarmeria Capitalei.

După ce a fost reținut, acesta a fost preluat de un echipaj al Poliției Rutiere. În urma verificărilor, s-a constatat că acesta avea permisul de conducere suspendat și consumase droguri. „Rezultatul testului a indicat prezența a două substanțe interzise – benzodiazepină și amfetamină”, a transmis Jandarmeria Capitalei.

Bărbatul, cetăţean român, în vârstă de 53 de ani, a fost condus la INML pentru recoltarea de probe biologice şi, ulterior, la sediul Brigăzii Rutiere, pentru verificări suplimentare şi dispunerea măsurilor legale.

El urmează să fie reținut pentru 24 de ore și prezentat instanței de judecată. Ancheta continuă pentru a se stabili motivele gestului și dacă acesta a fost premeditat.