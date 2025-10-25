Bărbatul care a încercat să lovească poarta Ambasadei Rusiei din București nu era sub influența substanțelor psihoactive. Ce ar fi vrut să facă, de fapt

Medicul din Pitești, care a încercat să lovească poarta de acces a Ambasadei Rusiei din București cu mașina, miercuri seară, nu era sub influența substanțelor psihoactive.

Medicii legiști, care i-au analizat probele sânge recoltate, au confirmat că bărbatul nu luase droguri înainte de incidentul de la Ambasada Rusiei la București, a spus el pentru Știrile ProTV.

Bărbatul de 53 de ani a declarat, de asemenea, că nu intenționa să intre forțat în curtea Ambasadei Rusiei, ci doar să întoarcă mașina, dar jandarmul care asigura paza ar fi interpretat manevra eronat și ar fi crezut că este un incident de securitate.

Reamintim că bărbatul care a încercat să intre cu mașina în porțile Ambasadei Rusiei din sectorul 1 al Capitalei este Bogdan Mătușoiu, un cunoscut medic stomatolog și proprietar al unei clinici private din București.

Potrivit Jandarmeriei Capitalei, el „a încercat să lovească cu mașina poarta de acces auto a unui obiectiv diplomatic din sectorul 1 al Capitalei”. Jandarmul aflat în postul de pază a reacționat prompt, somând șoferul și reușind să-l oprească înainte să producă pagube.

La vederea forțelor de intervenție, bărbatul a încercat să fugă, dar a fost rapid blocat. „La somațiile acestora, bărbatul a coborât din autovehicul și a fost imobilizat”, precizează Jandarmeria Capitalei.