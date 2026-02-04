Procurorii cer reforme urgente în legile justiției și legislația penală

Secția pentru procurori a Consiliului Superior al Magistraturii (CSM) anunță că materialul rezultat din consultarea procurorilor privind necesitatea modificării legislației penale, procesual penale și a legilor justiției a fost transmis, astăzi, către Ministerul Justiției și către comisiile juridice din cele două Camere ale Parlamentului, pentru a fi analizată oportunitatea inițierii unor modificări legislative.

Decizia vine în continuarea comunicatului din 16 decembrie 2025, când CSM a informat despre convocarea adunărilor generale ale procurorilor, în baza Hotărârii nr. 1196 din 16.12.2025, pentru a consulta sistemul judiciar cu privire la necesitatea unor schimbări legislative.

Consultare unanimă în rândul procurorilor

Potrivit documentului transmis, adunările generale ale procurorilor au hotărât în unanimitate că sunt necesare modificări legislative „în vederea îmbunătățirii organizării și funcționării sistemului judiciar, respectiv pentru soluționarea cauzelor penale într-un termen rezonabil”.

„Materialul întocmit în urma sintetizării propunerilor formulate de procurori a fost transmis în cursul zilei de astăzi către Ministerul Justiției și către comisiile juridice din cele două camere ale Parlamentului României, pentru a aprecia asupra oportunității inițierii unor modificări legislative în sensul celor propuse”, arată Secția pentru procurori.

Propunerile, trimise și spre analiză specializată

De asemenea, CSM precizează că documentul a fost transmis și „Comitetului pentru analiza și revizuirea legislației în domeniul justiției”, în vederea unei evaluări de specialitate.

Secția pentru procurori subliniază că propunerile vizează atât legile justiției, cât și legislația penală și procesual penală, scopul fiind creșterea eficienței actului de justiție, consolidarea independenței sistemului judiciar și reducerea duratei de soluționare a cauzelor.

Printre principalele propuneri se numără modificarea procedurii de numire a procurorului general al Parchetului de pe lângă Înalta Curte de Casație și Justiție, a procurorilor șefi DNA/DIICOT și a adjuncților acestora, precum și a procurorilor șefi de secție. Alte propuneri vizează competențele în investigarea infracțiunilor de corupție comise de magistrați, promovarea magistraților pe loc, componența colegiilor de conducere, reorganizarea parchetelor și crearea unui corp al poliției judiciare în cadrul Ministerului Public. Secția subliniază și necesitatea asigurării dreptului la liberă exprimare al magistraților și implementarea recomandărilor Comisiei de la Veneția privind acțiunile disciplinare exercitate asupra magistraților.

În ceea ce privește legislația penală și procesual penală, procurorii au propus mai multe modificări menite să crească eficiența soluționării dosarelor penale și să asigure un act de justiție de calitate. Printre acestea se numără gestionarea volumului mare de activitate, eliminarea camerei preliminare, aplicarea principiului tempus regit actum, modificarea unor proceduri din Codul de procedură penală și posibilitatea dispunerii măsurii de siguranță a confiscării extinse în anumite cazuri. De asemenea, au fost propuse schimbări privind expertizele fiscale obligatorii, renunțarea la urmărirea penală, limitarea invocării nulităților relative și reglementarea termenelor de prescripție pentru infracțiunile cu modalități alternative de comitere.

„Secția pentru procurori apreciază că aceste modificări legislative sunt necesare pentru îmbunătățirea organizării și funcționării sistemului judiciar și pentru soluționarea cauzelor penale într-un termen rezonabil”, se arată în comunicatul CSM.