search
Luni, 19 Ianuarie 2026
Adevărul
search
menu
Home Știri interne Știri locale Știri externe Politică Economie Sport Stil de viață Showbiz Opinii Video Ghid de cumpărături Dezvoltare personală Adevărul de weekend Anunțuri în ziar
search
menu
Ultimele știri ⏱️Război în UcrainaIstoria zilei

Crin Bologa, contradicții privind legile justiției: „Le-am explicat cât de nociv poate fi”. În 2022 spunea că se declara însă mulțumit de prevederile referitoare la DNA

0
0
Publicat:

Crin Bologa a criticat recent legile justitiei, modificate în 2022, atunci când conducea DNA. La acel moment însă s-a declarat „mulțumit” de prevederile referitoare la instituția pe care o avea în subordine. 

Crin Bologa, procurorul șef al DNA, susține o conferință de presă cu privire la rezultatele activității DNA, în București. FOTO Inquam Photos / Octav Ganea

Crin Bologa, fost procuror-șef al DNA, a fost invitat vineri, 16 ianuarie, la dezbaterea „Justiția, încrederea în stat și securitatea națională”, care a avut loc la Facultatea de Studii Europene UBB Cluj, unde a amintit că le-a explicat parlamentarilor din Comisia juridică în 2022, când s-au modificat legile justiției, „cât de nociv poate fi dacă se aplică acele prevederi”. 

„În anul 2022, spre final, eram procuror șef la DNA, și văzând ce se întâmpla cu Legile Justiției, în Parlament fiind, am avut contact cu șefii de partid și le-am explicat cât de nociv poate fi dacă se adoptă acele prevederi.

În Comisia Juridică aveam impresia că i-am convins pe cei de acolo. Când era de votat, toți primeau un mesaj pe telefon, în Comisia Juridică a Parlamentului și se vota cu totul altceva”, a spus fostul șef DNA în cadrul eenimentului, cu privire la dezbaterile de la acel moment. 

El a relatat totodată că a discutat inclusiv cu fostul președinte Klaus Iohannis. „N-am avut încotro și am cerut o întrevedere cu președintele României. Am fost la Cotroceni, i-am explicat tot ceea se întâmplă și mi s-a spus că oamenii politici au nevoie de liniște. Vă spun doar ce poate fi dovedit. Am avut mai multe întâlniri, pot să vă povestesc mult mai multe, dar unde am probe, pot să vă și spun. Sigur că am fost dezamăgit și lucrurile au cotinuat și legile au fost adoptate”.

Ce spunea în contextul adoptării legilor

În 2022, în contextul discuțiilor din Parlament se declara „mulțumit” de prevederile referitoare la DNA. 

„Vreau să repet și să se înțeleagă foarte bine. În ceea ce privește Direcția Națională Anticorupție, actualele reglementări ne permit să funcționăm și să fim eficienți. Avem autonomie, avem independență, avem poliția judiciară și acest lucru este garantat de legile justiției, de legea de organizare judiciară și de legea prevind statutul procurorilor și judecătorilor”, explica acest, la Parlament, în cadrul ședinței comisiei speciale de pe 7 septembrie. 

Anterior însă, într-un interviu la RFI, afirma că există probleme în cadrul noilor legi ale Justiției, deși oferă procurorilor DNA și DIICOT independență și autonomie.

„Proiectele inițiale aduceau atingere destul de serioasă posibilității noastre de a ne desfășura activitatea”, a precizat, șeful procurorilor DNA atunci. El sublinia totodată că o parte din amendamente au fost însușite, astfel încât în prezent, DNA își poate desfășura activitatea în deplină autonomie și independent”

În privința formei în care a fost desființat SIIJ, procurorul șef al DNA a precizat că, în opinia sa, aceasta reprezintă un „compromis total lipsit de eficiență”.

Politică

Ghid de cumpărături

Top articole

Partenerii noștri

image
Trump, scrisoare năucitoare adresată premierului norvegian: „Nu mă mai simt obligat să mă gândesc exclusiv la pace”
digi24.ro
image
Cea mai lungă șosea din lume traversează 14 țări și două continente. Parcurgerea ei poate dura și un an de zile
stirileprotv.ro
image
Azi începe al 56-lea Forum de la Davos, la care România nu este reprezentată de preşedinte. Explicaţia lui Nicuşor Dan despre absenţă: nu umblu teleleu prin lume! Gândul prezintă lista cu personalităţi care umblă “teleleu” prin lume, în frunte cu Trump
gandul.ro
image
Prognoza meteorologică pentru următoarele 2 săptămâni: Când se domolește gerul
mediafax.ro
image
Dinamo a primit ofertă de 1,2 milioane de euro pe Karamoko: „Valoarea lui se va dubla”
fanatik.ro
image
Tânără de 25 de ani, cerșetoare în Iași cu cazare de lux, telefon de ultimă generație și deplasări cu Uber
libertatea.ro
image
Ministrul Apărării, anunțul momentului despre promovarea CSA Steaua în prima ligă
digi24.ro
image
„Mă hărțuiau la școală doar pentru că eram diferit” » Povestea copilului autist care a devenit cel mai puternic om din lume
gsp.ro
image
Unde a apărut Mario Iorgulescu, după ce a fost dat dispărut și tatăl său a plecat de urgență în Italia
digisport.ro
image
Legenda care sfidează rațiunea: aceasta ar putea fi dovada că Diavolul există chiar în lumea noastră
stiripesurse.ro
image
Insula supranumită „Porțile Paradisului”, cu doar trei locuitori, oferă trei locuri de muncă. Care sunt condițiile și salariul oferit
antena3.ro
image
Ruşii jubilează la ameninţările lui Trump: "Vă e dor de Nord Stream?" şi "Aţi priceput în sfârşit, idioţilor?"
observatornews.ro
image
Dorian Popa merge la închisoare? Artistul a apărut la tribunal flancat de bodyguarzi și cu nasul bandajat
cancan.ro
image
Mădălina Ghenea, absolut spectaculoasă la duș. Imaginile cu care și-a încântat fanii
prosport.ro
image
Serie de cutremure în România! Unde a avut loc cel mai recent seism
playtech.ro
image
Cătălin Măruță poate semna cu cel mai mare trust de presă online din România! Cine îl vrea pe fostul realizator de la PRO TV. Exclusiv
fanatik.ro
image
UE somează România, la pachet cu alte țări europene, să își modernizeze rețelele electrice. Ce trebuie să facem urgent pentru a evita pierderi de zeci de miliarde de euro
ziare.com
image
Ce salariu va avea Olimpiu Moruțan la Rapid
digisport.ro
image
România intră într-o zonă meteo extrem de rară și periculoasă: Mase de aer opuse se ciocnesc deasupra țării
stiripesurse.ro
image
Sergiu, tânărul împușcat în Italia a fost înmormântat! Imaginile DURERII cu momentul în care mam... Vezi mai mult
kanald.ro
image
Durere uriașă în urma tânărului mort în spitalul din Buzău! Iubita lui Gabriel a cedat, la o săptămână după ce l-a condus pe ultimul drum: „Sufletele s-au cerut…”
wowbiz.ro
image
Românii scapă de cea mai DURĂ taxă! Nicuşor Dan a semnat decretul care amână aplicarea, AVEM documentul
romaniatv.net
image
Decizie radicală la Ministerul Muncii, după majorările de taxe. Ce se va întâmpla cu impozitarea progresivă
mediaflux.ro
image
„Mă hărțuiau la școală doar pentru că eram diferit” » Povestea copilului autist care a devenit cel mai puternic om din lume
gsp.ro
image
Regina criminală, cea mai frumoasă femeie din regat. Cum a schimbat soarta Angliei pentru totdeauna. Ororile descoperite 1000 de ani mai târziu
actualitate.net
image
Boala care a ucis-o pe fiica lui Freedie Mercury la doar 48 de ani
actualitate.net
image
Viața în cel mai geros oraș din lume. Cum reușesc oamenii să trăiască la -40°C
click.ro
image
Cel mai curat oraș din lume se află în Europa. A depășit chiar și Singapore la acest capitol: „Fără trafic aglomerat și plăcut pentru pietoni”
click.ro
image
Dezvăluirile lui Gheorghe Turda despre chefurile organizate de ziua lui Ceaușescu: „În ultimul an nu s-a mai serbat, a «mirosit» că...” Ce mâncăruri îi plăceau?
click.ro
Prințul Albert și Prințesa Charlene foto profimedia 1053916296 (2) jpg
Îngrijorare și incertitudine în Monaco! În ce stare e Prințul Albert, care a ajuns de urgență pe mâinile medicilor
okmagazine.ro
Regina Sofia cu nepoatele Leonor și Sofia GettyImages 2256718888 jpg
Lumina ochilor unei bunici suferinde. Bătrâna Regină a Spaniei, susținută de superbele ei nepoate la slujba funerară
okmagazine.ro
GettyImages 454169582 jpg
Succes, premii și încercări. Ce nu s-a văzut din viața Juliei Louis-Dreyfus, ajunsă la 65 de ani
clickpentrufemei.ro
459c1399f57167e5c5ed5fdffca282b5 jpg
Traversarea imposibilă: secretele armatei medievale pentru a înfrunta inamicul pe malul opus
historia.ro
loading Se încarcă comentariile...
YouTube Instagram RSS
Ultimele știri
Cele mai citite

Click!

image
Bombă în direct la Radio ZU! Mihai Morar a dat din casă despre Cătălin Măruță. Ascultătorii au rămas uimiți: „O să fie colegul nostru”
image
Viața în cel mai geros oraș din lume. Cum reușesc oamenii să trăiască la -40°C

OK! Magazine

image
Lovitura finală vine de la fiica sa! Prințesa rupe toate legăturile cu infamul său tată, rușinea familiei regale, care e „devastat”

Click! Pentru femei

image
Succes, premii și încercări. Ce nu s-a văzut din viața Juliei Louis-Dreyfus, ajunsă la 65 de ani

Click! Sănătate

image
De ce apar amorțeala și furnicăturile la nivelul membrelor