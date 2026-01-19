Crin Bologa, contradicții privind legile justiției: „Le-am explicat cât de nociv poate fi”. În 2022 spunea că se declara însă mulțumit de prevederile referitoare la DNA

Crin Bologa a criticat recent legile justitiei, modificate în 2022, atunci când conducea DNA. La acel moment însă s-a declarat „mulțumit” de prevederile referitoare la instituția pe care o avea în subordine.

Crin Bologa, fost procuror-șef al DNA, a fost invitat vineri, 16 ianuarie, la dezbaterea „Justiția, încrederea în stat și securitatea națională”, care a avut loc la Facultatea de Studii Europene UBB Cluj, unde a amintit că le-a explicat parlamentarilor din Comisia juridică în 2022, când s-au modificat legile justiției, „cât de nociv poate fi dacă se aplică acele prevederi”.

„În anul 2022, spre final, eram procuror șef la DNA, și văzând ce se întâmpla cu Legile Justiției, în Parlament fiind, am avut contact cu șefii de partid și le-am explicat cât de nociv poate fi dacă se adoptă acele prevederi.

În Comisia Juridică aveam impresia că i-am convins pe cei de acolo. Când era de votat, toți primeau un mesaj pe telefon, în Comisia Juridică a Parlamentului și se vota cu totul altceva”, a spus fostul șef DNA în cadrul eenimentului, cu privire la dezbaterile de la acel moment.

El a relatat totodată că a discutat inclusiv cu fostul președinte Klaus Iohannis. „N-am avut încotro și am cerut o întrevedere cu președintele României. Am fost la Cotroceni, i-am explicat tot ceea se întâmplă și mi s-a spus că oamenii politici au nevoie de liniște. Vă spun doar ce poate fi dovedit. Am avut mai multe întâlniri, pot să vă povestesc mult mai multe, dar unde am probe, pot să vă și spun. Sigur că am fost dezamăgit și lucrurile au cotinuat și legile au fost adoptate”.

Ce spunea în contextul adoptării legilor

În 2022, în contextul discuțiilor din Parlament se declara „mulțumit” de prevederile referitoare la DNA.

„Vreau să repet și să se înțeleagă foarte bine. În ceea ce privește Direcția Națională Anticorupție, actualele reglementări ne permit să funcționăm și să fim eficienți. Avem autonomie, avem independență, avem poliția judiciară și acest lucru este garantat de legile justiției, de legea de organizare judiciară și de legea prevind statutul procurorilor și judecătorilor”, explica acest, la Parlament, în cadrul ședinței comisiei speciale de pe 7 septembrie.

Anterior însă, într-un interviu la RFI, afirma că există probleme în cadrul noilor legi ale Justiției, deși oferă procurorilor DNA și DIICOT independență și autonomie.

„Proiectele inițiale aduceau atingere destul de serioasă posibilității noastre de a ne desfășura activitatea”, a precizat, șeful procurorilor DNA atunci. El sublinia totodată că „o parte din amendamente au fost însușite, astfel încât în prezent, DNA își poate desfășura activitatea în deplină autonomie și independent”.

În privința formei în care a fost desființat SIIJ, procurorul șef al DNA a precizat că, în opinia sa, aceasta reprezintă un „compromis total lipsit de eficiență”.