Video Vacanță de groază, în Thailanda: un cuplu de turiști s-a trezit de șuieratul unei cobre care s-a strecurat în patul lor. „Șarpele mi-a trecut pe gât”

O vacanță liniștită într-un hotel din Thailanda s-a transformat într-un adevărat coșmar pentru un cuplu de turiști căsătoriți: o cobră neagră de mari dimensiuni a pătruns în camera lor în timpul nopții.

Femeia a fost trezită brusc de senzația rece a unui corp care îi atingea gâtul. „Șarpele mi-a trecut pe gât”, a povestit aceasta, panicată, înainte de a sări din pat și de a-și trezi partenerul.

Inițial, turista a crezut că trăiește un coșmar, dar șuieratul șarpelui i-a confirmat că pericolul era real, potrivit presei internaționale.

Personalul hotelului a intervenit imediat și a contactat serviciul de capturare a faunei sălbatice. Cobra a fost scoasă de sub pat și transportată, în siguranță, în habitatul său natural.

Din fericire, niciunul dintre turiști nu a fost rănit, dar experiența a fost extrem de traumatizantă.

Potrivit Pattaya Mail, este vorba despre o cobră neagră lungă de aproximativ un metru și jumătate, care cel mai probabil a intrat în cameră printr-o mică deschizătură de sub ușă.

Incidentul, care a avut loc la sfârșitul lunii martie, a fost surprins în imagini devenite virale pe rețelele sociale.

Autoritățile și experții în turism au îndemnat turiștii să păstreze ușile și ferestrele închise, în special în hotelurile aflate în apropierea naturii.

Thailanda găzduiește peste 200 de specii de șerpi, dintre care aproximativ 60 sunt veninoși, iar spitalele din întreaga țară tratează anual între 7.000 și 8.000 de mușcături de șarpe.