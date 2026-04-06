Luni, 6 Aprilie 2026
Adevărul
Video Vacanță de groază, în Thailanda: un cuplu de turiști s-a trezit de șuieratul unei cobre care s-a strecurat în patul lor. „Șarpele mi-a trecut pe gât”

O vacanță liniștită într-un hotel din Thailanda s-a transformat într-un adevărat coșmar pentru un cuplu de turiști căsătoriți: o cobră neagră de mari dimensiuni a pătruns în camera lor în timpul nopții.

Femeia a fost trezită brusc de senzația rece a unui corp care îi atingea gâtul. „Șarpele mi-a trecut pe gât”, a povestit aceasta, panicată, înainte de a sări din pat și de a-și trezi partenerul.

Inițial, turista a crezut că trăiește un coșmar, dar șuieratul șarpelui i-a confirmat că pericolul era real, potrivit presei internaționale. 

Personalul hotelului a intervenit imediat și a contactat serviciul de capturare a faunei sălbatice. Cobra a fost scoasă de sub pat și transportată, în siguranță, în habitatul său natural.

Cobra găsită într-o cameră de hotel Foto: captura video

Din fericire, niciunul dintre turiști nu a fost rănit, dar experiența a fost extrem de traumatizantă.

Potrivit Pattaya Mail, este vorba despre o cobră neagră lungă de aproximativ un metru și jumătate, care cel mai probabil a intrat în cameră printr-o mică deschizătură de sub ușă.

Incidentul, care a avut loc la sfârșitul lunii martie, a fost surprins în imagini devenite virale pe rețelele sociale.

Autoritățile și experții în turism au îndemnat turiștii să păstreze ușile și ferestrele închise, în special în hotelurile aflate în apropierea naturii.

Thailanda găzduiește peste 200 de specii de șerpi, dintre care aproximativ 60 sunt veninoși, iar spitalele din întreaga țară tratează anual între 7.000 și 8.000 de mușcături de șarpe.

Top articole

image
Spioni, masoni și asasini plătiți. În Franța a început unul dintre cele mai ample procese din istoria recentă
digi24.ro
image
Orașul „frumos și ieftin” din România, recomandat de britanici. „E perfect pentru o vacanță”
stirileprotv.ro
image
La ce distanță de gardul casei trebuie preparat „grătarul” de Paște. Amenda poate ajunge și la 2.500 lei
gandul.ro
image
Carnea de miel s-a scumpit și în Bulgaria, la fel ca și în România / „Crescătorul bulgar moare zâmbind, dar moare”
mediafax.ro
image
Cum a fost batjocorit cel mai bun jucător străin din România: ”Era cu capul pe masă și ăia îi puneau coarne”
fanatik.ro
image
Coșul de cumpărături pentru Paște, mai scump cu 10-15% față de anul trecut: „Săptămâna Patimilor financiare pentru români”
libertatea.ro
image
Medic ucis și incendiat în Capitală. Cine e suspecta reținută după cinci zile
digi24.ro
image
„Vorbesc în engleză, ne urmăresc 110 țări” » Fiul lui Ion Țiriac, discurs neașteptat după finala turneului de la București: „Chiar dacă ești din Iran, Israel, SUA...”
gsp.ro
image
Alexandru Țiriac a luat microfonul și a transmis un mesaj răsunător pentru întreaga planetă: "Suntem urmăriți în 110 țări"
digisport.ro
image
Scenariu catastrofal: de ce un atac asupra centralei de la Bushehr ar devasta țările din Golf
stiripesurse.ro
image
Cazul medicului ucis și incendiat într-un apartament din București: O femeie a recunoscut crima. Ce le-a spus anchetatorilor (surse)
antena3.ro
image
De ce Bucureștiul este noua destinație preferată de vacanţă a britanicilor
observatornews.ro
image
Medicii au refuzat dorința familiei lui Mircea Lucescu. Conducerea Spitalului Universitar, de neclintit chiar și după venirea lui Răzvan Lucescu
cancan.ro
image
La ce oră intră pensiile, miercuri, pe card? Nu toți pensionarii iau banii în același timp. De cine depinde?
newsweek.ro
image
FOTO. Cea mai înfocată fană a lui Chivu: „Sunt o vitrină”
prosport.ro
image
Salariile pe care astronauții de pe Artemis II le primesc. Sumele sunt hotărâte după reguli stricte, nici vorbă de bonusuri
playtech.ro
image
Dănuț Lupu a plâns în direct! Întrebarea despre Mircea Lucescu care l-a bulversat până la lacrimi pe fostul fotbalist
fanatik.ro
image
„TVA majorat în 2026”. Șansele ca pragul să fie ridicat la 24%. Anunț din coaliție. Avertismentul unui profesor de economie
ziare.com
image
ADIO, Tottenham! Transferul lui Radu Drăgușin, în "linie dreaptă"
digisport.ro
image
Situația devine alarmantă: aeroporturile Europei sunt în pragul unei crize de combustibil fără precedent
stiripesurse.ro
image
Elena Lasconi, la DIICOT în scandalul fotografiilor. Prima reacție: „Nu am câștigat nimic”. Ce spune Victor Ponta
cotidianul.ro
image
Magicianul Robert Tudor aruncă BOMBA despre motivul divorțului dintre Valentin Sanfira și Codruța Filip. De ce s-ar fi separat, de fapt, cei doi: Are volanu’ schimbat
romaniatv.net
image
Horoscopul iubirii pentru săptămâna 6–12 aprilie 2026. Cele trei zodii care se vor îndrăgosti până de Paște
mediaflux.ro
image
„Vorbesc în engleză, ne urmăresc 110 țări” » Fiul lui Ion Țiriac, discurs neașteptat după finala turneului de la București: „Chiar dacă ești din Iran, Israel, SUA...”
gsp.ro
image
Religia la care s-a convertit Mihai Gâdea. Mama lui nu va avea slujbă la ortodocși
actualitate.net
image
Viktor Orbán, înlăturat de la putere după 16 ani în care a condus în Ungaria? Se află în cel mai dificil moment politic
actualitate.net
image
Ce eforturi a depus Valentin Sanfira pentru a-și salva relația? Codruța Filip face noi dezvăluiri: „L-am pus mereu pe primul loc”
click.ro
image
„Doamne, ce reacție!” Laura Cosoi le-a spus fetițelor ce este „bebelușul din burtică”
click.ro
image
Noi detalii în cazul medicului ucis și incendiat: suspecta, în vârstă de 40 de ani, ar fi recunoscut fapta. Ce probe au găsit anchetatorii în apartament
click.ro
Kate, William, George, Charlotte și Louis de Wales, Paște 2026, Profimedia (3) jpg
Imaginea care-ți topește inima. Prințesa Kate, de Paște după doi ani de absență! Cu ce detaliu ”românesc” a fost surprinsă
okmagazine.ro
Meghan Markle de Paște Instagram jpg
Inocență și culoare! Meghan Markle a „contracarat” Paștele regal cu imagini cu Archie și Lilibet
okmagazine.ro
Jennifer Aniston și Jim Curtis foto Profimedia jpg
Imaginea fericirii. Jennifer Aniston pare că și-a găsit sufletul pereche, după atâtea eșecuri amoroase
clickpentrufemei.ro
Figura umană de pe Giulgiul din Torino, imaginea originlă (stânga) și negativ (© Dianelos Georgoudis / Wikimedia Commons)
Giulgiul din Torino conține ADN provenit de la mai multe persoane
historia.ro
image
Alimentul nociv pe care l-a eliminat Teodora Stoica în dieta anti cancer? „Îți crește glicemia foarte mult” Va gusta din mielul de Paște?
image
Ce eforturi a depus Valentin Sanfira pentru a-și salva relația? Codruța Filip face noi dezvăluiri: „L-am pus mereu pe primul loc”

image
Feblețea ei. Kate a făcut ieri, la slujba de Paște, un gest înduioșător la adresa unuia dintre copiii ei. Nici Regele n-a rezistat tentației

image
Imaginea fericirii. Jennifer Aniston pare că și-a găsit sufletul pereche, după atâtea eșecuri amoroase

image
Uiți frecvent numele oamenilor? Iată ce arată acest lucru!