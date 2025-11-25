Încă o studentă denunță abuzurile lui Alexandru Toader, fiul lui Tudorel Toader. „Am perceput privirile sale ca fiind intruzive și nepotrivite”

Aceasta îl acuză pe Alexandru Toader că făcea diferențieri la cursuri între felul în care vorbea cu studentele pornind de la felul în care acestea arătau.

Studenta spune că nu a fost o victimă a hărțuirii sexuale, dar că profesorul își alegea „țintele” din rândul studentelor care arătau mai bine și că a încercat să depună, fără succes, o plângere împotriva felului în care preda la ore.

Pe adresa redacției Ziarul de Iași a ajuns luni seara un mesaj de la o tânără ce a absolvit recent, care a solicitat să îi fie păstrat anonimatul, și care a declarat că situația este una generalizată și cunoscută de mai multe generații.

„Am fost studenta domnului Toader în primul an, la disciplina Drept civil. Nu am fost abordată direct de către acesta în mod nepotrivit, însă comportamentul său general față de studente era bine cunoscut în rândul colegelor mele. De la început au existat colege care povesteau că au fost contactate pe diverse rețele sociale, iar atmosfera din jurul cursului era una care făcea multe studente să se simtă inconfortabil. Personal, am perceput privirile sale și atitudinea față de studente ca fiind intruzive și nepotrivite, în special când diferențele de tratament păreau a se baza pe aspectul fizic”, scrie studenta.

Aceasta descrie faptul că a picat timp de trei ani examenul la Drept civil, disciplina predată de Alexandru Toader. A fost lăsată în restanță și apoi în refacere în mod repetat, iar în ultimul an a încercat să depună o contestație împotriva profesorului, considerând notele arbitrare.

„Răspunsul primit a fost surprinzător și îngrijorător: mi s-a sugerat insistent să îl contactez direct pe domnul Toader și să «vorbesc foarte frumos» cu el, pentru că «sigur va înțelege». Tonul și insistența pe această formulă mi-au dat impresia că astfel de interacțiuni personale sunt considerate o practică obișnuită, deși într-un sistem academic corect niciun student nu ar trebui să fie nevoit să «îmbuneze» un profesor pentru a primi o explicație privind evaluarea. Am refuzat să îl contactez din motive de demnitate și teamă că situația ar putea degenera”, a mai punctat tânăra.

În timp ce Alexandru Toader a ales să tacă în scandal, tatăl său, fostul ministru al Justiției Tudorel Toader pare să fi preluat comunicarea pe subiect.

Acuzatul, apărat de tatăl său

„Indirect, este o campanie la adresa mea, purtată de către cei cărora prea mult bine le-am făcut. Nemijlocit, este un atac defăimător la adresa fiului meu, Alexandru, care, la facultate, menţine amfiteatrele pline iar la notariat îşi desfăşoară activitatea cu onestitate şi corectitudine. Avem reprezentarea cine vânează şi pentru cine este vânat postul lui de la catedră. Vom lăsa justiţia să decidă, cu încredere că demersurile judiciare faţă de aceste acţiuni defăimătoare vor clarifica lucrurile!”, a precizat Tudorel Toader.

Lectorul de Drept Alexandru Toader, fiul fostului ministru al Justiției, este acuzat de două studente că le-ar fi hărțuit sexual. Una dintre tinere a susținut că a întreținut relații sexuale cu el chiar în facultate și la cabinetul său notarial din centrul orașului.

Comisia de Eică a Universităţii a anunţat că s-a decis deschiderea unei anchete interne pentru a clarifica situaţia şi, în funcţie de rezultatul acesteia, se vor adopta sancţiunile corespunzătoare.