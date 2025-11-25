search
Marți, 25 Noiembrie 2025
Adevărul
search
menu
Home Știri interne Știri locale Știri externe Politică Economie Sport Stil de viață Showbiz Opinii Video Ghid de cumpărături Dezvoltare personală Adevărul de weekend Anunțuri în ziar
search
menu
Ultimele știri ⏱️Război în UcrainaIstoria zileiAlegeri Primăria București 2025

Încă o studentă denunță abuzurile lui Alexandru Toader, fiul lui Tudorel Toader. „Am perceput privirile sale ca fiind intruzive și nepotrivite”

0
0
Publicat:

Aceasta îl acuză pe Alexandru Toader că făcea diferențieri la cursuri între felul în care vorbea cu studentele pornind de la felul în care acestea arătau.

Alexandru Toader, în centrul unui scandal FOTO: Facebook/Alex Toader
Alexandru Toader, în centrul unui scandal FOTO: Facebook/Alex Toader

Studenta spune că nu a fost o victimă a hărțuirii sexuale, dar că profesorul își alegea „țintele” din rândul studentelor care arătau mai bine și că a încercat să depună, fără succes, o plângere împotriva felului în care preda la ore.

Pe adresa redacției Ziarul de Iași a ajuns luni seara un mesaj de la o tânără ce a absolvit recent, care a solicitat să îi fie păstrat anonimatul, și care a declarat că situația este una generalizată și cunoscută de mai multe generații.

„Am fost studenta domnului Toader în primul an, la disciplina Drept civil. Nu am fost abordată direct de către acesta în mod nepotrivit, însă comportamentul său general față de studente era bine cunoscut în rândul colegelor mele. De la început au existat colege care povesteau că au fost contactate pe diverse rețele sociale, iar atmosfera din jurul cursului era una care făcea multe studente să se simtă inconfortabil. Personal, am perceput privirile sale și atitudinea față de studente ca fiind intruzive și nepotrivite, în special când diferențele de tratament păreau a se baza pe aspectul fizic”, scrie studenta.

Aceasta descrie faptul că a picat timp de trei ani examenul la Drept civil, disciplina predată de Alexandru Toader. A fost lăsată în restanță și apoi în refacere în mod repetat, iar în ultimul an a încercat să depună o contestație împotriva profesorului, considerând notele arbitrare.

„Răspunsul primit a fost surprinzător și îngrijorător: mi s-a sugerat insistent să îl contactez direct pe domnul Toader și să «vorbesc foarte frumos» cu el, pentru că «sigur va înțelege». Tonul și insistența pe această formulă mi-au dat impresia că astfel de interacțiuni personale sunt considerate o practică obișnuită, deși într-un sistem academic corect niciun student nu ar trebui să fie nevoit să «îmbuneze» un profesor pentru a primi o explicație privind evaluarea. Am refuzat să îl contactez din motive de demnitate și teamă că situația ar putea degenera”, a mai punctat tânăra.

În timp ce Alexandru Toader a ales să tacă în scandal, tatăl său, fostul ministru al Justiției Tudorel Toader pare să fi preluat comunicarea pe subiect.

Acuzatul, apărat de tatăl său

„Indirect, este o campanie la adresa mea, purtată de către cei cărora prea mult bine le-am făcut. Nemijlocit, este un atac defăimător la adresa fiului meu, Alexandru, care, la facultate, menţine amfiteatrele pline iar la notariat îşi desfăşoară activitatea cu onestitate şi corectitudine. Avem reprezentarea cine vânează şi pentru cine este vânat postul lui de la catedră. Vom lăsa justiţia să decidă, cu încredere că demersurile judiciare faţă de aceste acţiuni defăimătoare vor clarifica lucrurile!”, a precizat Tudorel Toader.

Lectorul de Drept Alexandru Toader, fiul fostului ministru al Justiției, este acuzat de două studente că le-ar fi hărțuit sexual. Una dintre tinere a susținut că a întreținut relații sexuale cu el chiar în facultate și la cabinetul său notarial din centrul orașului.

Comisia de Eică a Universităţii a anunţat că s-a decis deschiderea unei anchete interne pentru a clarifica situaţia şi, în funcţie de rezultatul acesteia, se vor adopta sancţiunile corespunzătoare.

Evenimente

Ghid de cumpărături

Top articole

Partenerii noștri

image
Furie la Moscova după ce planul de pace a „pierdut” nouă din cele 28 de puncte: „Este total neconstructiv, nu ne convine"
digi24.ro
image
SUA au făcut presiuni asupra Ucrainei pentru a accepta propunerile de pace cu Rusia în discuțiile de la Geneva
stirileprotv.ro
image
Tabel orașe | Câți locuitori vor avea marile orașe din România în anul 2050, 2100, 2500 și în 3000
gandul.ro
image
Prognoza ANM. Cum va fi vremea până la Crăciun
mediafax.ro
image
Prietenul lui Michael Schumacher, mărturisire sfâșietoare! Lovitură cruntă pentru fanii fostului pilot de Formula 1
fanatik.ro
image
Cine conduce Poliția Locală din București: personaje care au fost cercetate penal, și-au bătut subalternii, joacă la pariuri și au fost prinși băuți la volan
libertatea.ro
image
Un întreg roi de drone a survolat teritoriul Republicii Moldova, inclusiv cea care a intrat în România. Anunțul Chișinăului
digi24.ro
image
A fugit de războiul din Ucraina și a reușit imposibilul în sportul sacru al Japoniei » L-a învins pe legendarul Hoshoryu, imaginile sunt de Hollywood
gsp.ro
image
Nunta anului 2026 în România a fost anunțată. Artista e cu 9 ani mai mare: "De multe ori, eu sunt mai mică, prin comportament"
digisport.ro
image
Permis B fără examen? Senatul aprobă modificările cerute de Nicușor Dan - reguli noi pentru șoferi
stiripesurse.ro
image
Peștii au acum scări pe râul Bicaz. Sistemul a fost testat și funcționează: „Speciile care nu sar ca păstrăvul pot să urce în amonte”
antena3.ro
image
20.000 de români, pe cale de a fi concediaţi. Companiile la care lucrează, închise pentru că sunt "găuri negre
observatornews.ro
image
Meteorologii Accuweather anunță o lună decembrie cum n-a mai fost de mult, în România. Ce se întâmplă în București
cancan.ro
image
Alexandra Duckadam a izbucnit în lacrimi. Ce a doborât-o pe soția lui Helmut Duckadam
prosport.ro
image
Cât costă actele de vânzare-cumpărare pentru o casă: preţuri actualizate
playtech.ro
image
Tras pe „linie moartă” la FCSB, Denis Alibec se antrenează ca Messi și Ronaldo. Video
fanatik.ro
image
Sentința din "dosarul Herculane" aruncă și mai tare în haos celebra stațiune. Sunt șanse mici să mai renască renumita destinație turistică
ziare.com
image
"Cutremur" în gimnastica românească: "Cei de la FIG știu totul!"
digisport.ro
image
DOCUMENT Guvernul lovește puternic instituțiile de forță ale statului: Nu mai rentează cumulul pensiei cu salariul/ Transferurile devin aproape imposibile
stiripesurse.ro
image
O dronă rusească ar fi intrat pe teritoriul României: Aceasta a dispărut de pe radarele Ministerului Apărării, iar singurul contact vizual a fost în județul Tulcea
kanald.ro
image
Ford spune adio și oprește producția uneia dintre cele mai...
playtech.ro
fără imagine
Președintele Nicușor Dan a promulgat legea! A intrat în vigoare o nouă regulă pentru comercianți, iar cei care nu o respectă riscă amenzi usturătoare
wowbiz.ro
image
Gata cu numerarul, este lege! Ce trebuie să ştie toţi românii obişnuiţi cu plata cash
romaniatv.net
image
Anunțul zilei privind majorarea TVA. Ce îi așteaptă pe români
mediaflux.ro
image
Noul iubit al Emmei Răducanu? Englezii au aflat cine este bărbatul care a ieșit din apartamentul sportivei
gsp.ro
image
Descoperire fantastică. Organul care produce aproape toată serotonina din corp. Nu e creierul. Din cauza asta ne îmbolnăvim de anxietate și depresie
actualitate.net
image
Loviți de cancer, Meme și Teodora Stoica au găsit o metodă prin care celule canceroase sunt mâncate
actualitate.net
image
De la ce au ajuns să se certe la cuțite Irina și Răzvan Fodor? „Sunt moldoveancă de aia aprigă”
click.ro
image
Ce pun moldovencele în făina pentru șnițele, ca să iasă delicioase la gust. Secretul pe care doar ele îl cunosc
click.ro
image
Cristian Tudor Popescu se laudă cu fiul său cel mic, cel care a picat bac-ul de trei ori, iar acum este un game designer de succes
click.ro
Amal Clooney și George Clooney profimedia 1044800887 jpg
Amal și George Clooney, ultima picătură din mariajul lor. Semnele care arată că s-au strâns norii divorțului
okmagazine.ro
George Clooney foto Profimedia jpg
„Cine e George Clooney?” Paul Newman nu auzise de celebrul actor, dar i-a dat un sfat prețios
clickpentrufemei.ro
IMG 20250531 114600 jpg
Castelul Bethlen - Cel mai frumos castel renascentist din Ardeal, incendiat la filmările lui Nicolaescu
historia.ro
loading Se încarcă comentariile...
YouTube Instagram RSS
Ultimele știri
Cele mai citite

Click!

image
Daciana Sârbu, surprinsă cu noul iubit la un restaurant din Capitală. Cine este și cu ce se ocupă tânărul care i-a cucerit inima după divorțul de Victor Ponta
image
De la ce au ajuns să se certe la cuțite Irina și Răzvan Fodor? „Sunt moldoveancă de aia aprigă”

OK! Magazine

image
Jennifer Lopez, o regină în sari! Diva a eclipsat chiar și mireasa la cea mai grandioasă nuntă din India

Click! Pentru femei

image
„Cine e George Clooney?” Paul Newman nu auzise de celebrul actor, dar i-a dat un sfat prețios

Click! Sănătate

image
7 greșeli comune în bucătărie, care cresc nivelul de colesterol