Primarul Buzăului Constantin Toma spune că Iliescu a fost „omul potrivit la locul potrivit”: „A lăsat urme adânci în istoria României. Nu am avut soarta Iugoslaviei”

Primarul municipiului Buzău, Constantin Toma, a transmis un mesaj cu ocazia zilei de doliu național și a funeraliilor de stat organizate pentru fostul președinte Ion Iliescu. Edilul PSD a amintit contribuția lui Iliescu la consolidarea statului român în perioada post-comunistă și apartenența României la structurile euroatlantice.

„Ion Iliescu a fost președinte ales de 3 ori și a lăsat urme adânci în istoria României. Sigur a avut o perioadă cu umbre și lumini, dar România a rămas întreagă și a intrat în NATO și U.E.”, a scris edilul pe Facebook.

Toma a subliniat că fostul președinte a fost un om „potrivit la locul potrivit” într-o perioadă instabilă:

„Ion Iliescu a fost omul potrivit la locul potrivit în acei ani tulburi şi a reușit să așeze România pe calea democrației şi cel mai important nu am avut soarta Iugoslaviei!”, a afirmat primarul.

Edilul Buzăului a vorbit și despre relația personală și politică pe care a avut-o cu fostul șef de stat. Toma a rememorat trei momente semnificative în care l-a întâlnit sau a colaborat cu Ion Iliescu.

„În octombrie 1994, preşedintele Ion Iliescu face prima vizită la o firmă privată din România, Grup Romet Buzău... Mi-a făcut o bună impresie de om educat, cult şi care doreşte să promoveze valoarea şi valorile româneşti.”

Fost senator PDSR, Toma a relatat că implicarea sa în politică s-a produs la inițiativa lui Ion Iliescu.

„În 1996 am devenit preşedintele Comitetului de Sprijin filiala Buzău pentru alegerea lui Ion Iliescu ca preşedinte, iar în anul 2000, alături de alţi colegi, am primit propunerea, din partea lui Ion Iliescu, să intrăm în PSD şi să candidăm pe listele de parlamentari. Aşa am ajuns membru PSD şi senator în Parlamentul României.”

Primarul Toma și-a încheiat mesajul cu un apel la memorie colectivă și respect pentru cel care a condus România în primii ani de după Revoluție:

„Ion Iliescu a făcut istorie pentru România şi trebuie să-i acordăm respectul cuvenit pentru totdeauna! Dumnezeu să-l odihnească în pace!”