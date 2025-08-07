Nicușor Dan a fost la Cotroceni, dar a stat în biroul său alături de câțiva consilieri prezidențiali. A urmărit slujba la TV SURSE

Nicușor Dan a fost marele absent de la funeraliile lui Ion Iliescu. Șeful statului a fost prezent la Cotroceni, dar a stat în biroul său alături de câțiva consilieri prezidențiali, potrivit unor surse. Aceștia au urmărit slujba la televizor.

Joi, 7 august, Nicușor Dan, președintele în funcție al României, s-a aflat în Palatul Cotroceni, potrivit unor surse, însă a ales să nu participe la funeraliile fostului președinte al României, Ion Iliescu.

Au lipsit de la funeralii, de asemenea Sorin Grindeanu, Klaus Iohannis, Liviu Dragnea, Mircea Geoana, cât și Nina Iliescu, femeia care i-a fost alături mai bine de 70 de ani fostului șef de stat. Și fostul premier Petre Roman face parte dintre cei care au lipsit de la funeralii. Cei menționați nu au ajuns nici la ceremonia de la biserică.

Fostul preşedinte Ion Iliescu a fost condus pe ultimul drum, iar cei care i-au fost aproape au fost foştii premieri PSD: Nicolae Văcăroiu, Adrian Năstase, Marcel Ciolacu şi Viorica Dăncilă. De asemenea, fostul preşedinte Emil Constantinescu a fost prezent la funeralii, dar și premierul Ilie Bolojan.

Ion Iliescu a murit marți, 5 august 2025, la ora 15:55, la 95 de ani, au anunțat Guvernul României și Spitalul Clinic de Urgență „Prof. Dr. Agrippa Ionescu”. Fostul președinte, figură emblematică a istoriei recente a României, era internat de două luni, iar de trei zile era în comă. Starea de sănătate a lui Iliescu s-a deteriorat semnificativ în ultimele 48 de ore. Ion Iliescu se afla într-o stare critică, caracterizată prin instalarea progresivă a disfuncțiilor multiple de organe.

Ziua înmormântării lui Ion Iliescu a fost declarată zi de doliu național.

În cadrul ceremoniei private din Cimitirul Ghencea III, au fost trase salve de tun în onoarea fostului președinte.