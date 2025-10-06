Primarul Buzăului, despre reforma administrației: „Trei sferturi din primării nu vor da pe nimeni afară. Deficitul e uriaș, riscăm o criză economică”

Primarul Buzăului, Constantin Toma (PSD), a declarat luni că, în prezent, aproximativ trei sferturi dintre primăriile din România nu vor face nicio disponibilizare, deși reforma administrației publice este necesară.

„După părerea mea, în momentul ăsta, cam trei sferturi din primăriile din România nu vor disponibiliza absolut nici un om. Reforma trebuie făcută, nici măcar nu e reformă. Am o poziţie diferită faţă de ce au hotărât colegii astăzi, în Biroul Politic Naţional. Ar reveni în medie patru persoane pe unitate administrativ teritorială (UAT) de disponibilizat. Deci noi mărim salariile, mărim taxele şi impozitele cu 70%, în condiţiile în care 75% din UAT-urile din România nu au bani nici măcar să-şi acopere salariile, nu mai vorbesc de celelalte cheltuieli de funcţionare. Deci trebuie făcut un efort în condiţiile în care şi salariile în zona bugetară sunt mai mari, cam cu 30%, decât în salariile din zona economiei reale, iar nici guvernul, nici primăria nu produc bani. Banii îi luăm de la oameni şi îi luăm de la firme, ăsta este adevărul”, a spus primarul Buzăului, Constantin Toma, în emisiunea „România Politică” de la Prima News.

Acesta a adăugat că autoritățile locale nu ar trebui „să plesnească de mândrie” că nu vor face reduceri de personal, în condițiile unui deficit bugetar uriaș.

„Nu trebuie acum să plesnim, aşa, de mândrie, că nu vom da niciun om afară şi ce deştepţi suntem noi. Deficitul este foarte mare, riscăm să avem probleme şi în economie, această criză devine din ce în ce mai mult şi criză economică şi atunci va fi foarte, foarte dificil”, a subliniat edilul.

Primarul a comentat și declarația Liei Olguța Vasilescu, potrivit căreia în administrația locală lucrează 125.000 de persoane. „Noi mai avem nişte structuri, care se numesc Direcţia de Asistenţă Socială, centre culturale, cluburi sportive şi aşa mai departe, ce are fiecare primărie şi acolo sunt tot bugetari. Şi sunt o mulţime de preşedinţii de Consilii Judeţene, în această ţară, în care cel mai mare angajator dintr-un judeţ este chiar Consiliul Judeţean”, a precizat Toma.

În ceea ce privește reforma administrației locale, Toma a afirmat că aceasta trebuie făcută simultan cu cea de la nivel central. „Trebuie să fie făcute amândouă o dată”, a spus primarul Buzăului.