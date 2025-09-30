Guvernul are ca obiectiv reducerea cu 20% a personalului administrativ. Nicușor Dan: „E nevoie să plece oameni din sistem”

Preşedintele Nicuşor Dan a declarat că are încredere că Guvernul va reuși să reducă personalul din administrația locală și centrală cu 20% până la următoarele alegeri, fiind nevoie „ca noi să echilibrăm sistemul”, întrucât „există zone însemnate unde e nevoie de ieşiri din sistem, după cum există zone în care e nevoie de mai mulţi oameni în sistem”.

Șeful statului a precizat că această măsură nu se va aplica unor domenii precum Poliția, Sănătatea sau Educația.

„Evident că dacă ne uităm la întreg sistemul administrativ, central şi local, există zone însemnate unde e nevoie de ieşiri din sistem, după cum există zone în care e nevoie de mai mulţi oameni în sistem, de exemplu pe partea din Poliţie responsabilă cu securitatea publică. Şi mai sunt câteva astfel de exemple. Deci e nevoie ca noi să echilibrăm sistemul”, a afirmat Nicuşor Dan la conferința publică „Europa la răscruce - Securitate, Prosperitate și Viitorul Nostru Comun”.

„În cei 3,5 ani rămași până la alegeri, Guvernul va putea să atingă sau să se apropie de ținta de reducere cu 20% a personalului din structurile administrative”, a afirmat Nicușor Dan.

Președintele a adăugat că discuțiile privind restructurarea administrației locale vor continua în următoarele săptămâni și a subliniat necesitatea ca primăriile să-și optimizeze cheltuielile și să prioritizeze investițiile. „În cadrul coaliției, se va găsi un echilibru astfel încât să fie adoptată o decizie comună și asumată privind reducerea cheltuielilor din administrație”, a completat el.

Preşedintele a menţionat că e nevoie de asemenea să ne reîntoarcem la o lege a salarizării unice, „pentru că am avut-o, numai că am corectat-o de aşa de multe ori că sunt discrepanţe foarte mari între instituţii”.

„Ca să vă dau un răspuns general, e nevoie în anumite instituţii, şi centrale şi locale, să plece oameni din sistem. E nevoie de reduceri de cheltuieli, pe alte segmente, bunuri şi servicii, etapizare de investiţii şi sunt sigur că în coaliţie se va găsi echilibrul astfel încât să avem o decizie comună, asumată”, a declarat președintele.

Președintele a fost marți, la Timișoara, având mai multe momente oficiale incluse în agendă. Șeful statului a depus o coroană de flori la monumentul „Crucificare”, ridicat în memoria eroilor Revoluției din decembrie 1989, în cadrul unei ceremonii cu onoruri militare.