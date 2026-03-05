UNESCO reacționează după ce Palatul prezidențial Golestan din Teheran a fost devastat de atacuri americano-israeliene

Organizația Națiunilor Unite pentru Educație, Știință și Cultură (UNESCO) a reacționat, după ce Palatul Golestan din Teheran, sit aflat pe Lista Patrimoniului Mondial, a suferit avarii puternice în urma unui bombardament americano-israelian.

„UNESCO continuă să monitorizeze îndeaproape situația patrimoniului cultural din țară și din întreaga regiune, în vederea asigurării protecției acestuia. În acest scop, organizația a transmis tuturor părților implicate coordonatele geografice ale siturilor incluse în Lista Patrimoniului Mondial, precum și ale celor de importanță națională, pentru a evita eventualele pagube”, a transmis organizația printr-un comunicat.

UNESCO reamintește că bunurile culturale sunt protejate de dreptul internațional, în special prin Convenția de la Haga din 1954 pentru protecția bunurilor culturale în caz de conflict armat, inclusiv prin mecanismul său de protecție sporită, precum și prin Convenția din 1972 privind protecția patrimoniului mondial cultural și natural.

Reacția vine după ce forțele aeriene israeliene au lansat zilele trecute peste 250 de rachete asupra complexului de conducere al Iranului, vizând inclusiv clădirea prezidențială, sediul Consiliului Suprem de Securitate Națională și alte facilități strategice.

→ Imaginea 1/4: Palatul Golestan a fost avariat în timpul unor atacuri aeriene FOTO X / Touraj Daryaee @tourajdaryaee

Palatul Golestan din Teheran, sit aflat pe Lista Patrimoniului Mondial UNESCO, a suferit avarii puternice. Potrivit agenției iraniene ISNA, „în urma atacului comun americano-israelian asupra Pieței Arag, în sudul Teheranului, părți ale Palatului Golestan au fost avariate”.

Potrivit UNESCO, Palatul Golestan este o capodoperă a epocii Qajar, reprezentând integrarea reușită a meșteșugurilor și arhitecturii persane mai vechi cu influențe occidentale. Palatul a devenit sediul de guvernare al familiei Qajar, care a preluat puterea în 1779 și a transformat Teheranul în capitala țării.