Antrenor pedepsit blând după ce și-a filmat jucătoarele la duș. Tehnicianul a fost interzis în Cehia, dar poate activa în străinătate

14 jucătoare de la F.C. Slovacko, un club din prima divizie cehă, au fost filmate fără să știe, timp de patru ani, de antrenorul lor, în timp ce se schimbau și făceau duș.

Antrenorul Petr Vlachovsky, în posesia căruia au fost găsite și materiale de pornografie infantilă, a fost condamnat în luna mai a anului trecut, fără audiere publică, la un an de închisoare cu suspendare și a primit o interdicție națională pentru o perioadă de cinci ani.

„O pedeapsă extrem de blândă”, potrivit jucătoarelor implicate și a FIFPRO, uniunea internațională a fotbaliștilor. Vlachovsky ar putea să revină la antrenorat în Republica Cehă încă din 2030. Imediat însă, poate activa în campionate din restul lumii. FIFPRO solicită o interdicție globală pentru tehnician.

Vlachovsky, fost antrenor al echipei naționale feminine sub 19 ani a Republicii Cehe, a folosit o cameră miniaturală ascunsă într-un rucsac timp de patru ani, pentru a filma jucătoarele de la Slovacko în vestiar, când se dezechipau și când făceau duș. Cea mai tânără avea 17 ani.

„Unele dintre coechipierele mele au început să se îngrijoreze că cineva le urmărește, chiar și prin fereastră. Aveau probleme cu somnul, unele fete vomitau”, a declarat Kristyna Janku, o jucătoare de la Slovacko, pentru ziarul ceh Seznam Zprav, în momentul arestării lui Vlachovsky.

Este un coșmar care le-a marcat puternice pe jucătoare. „Oriunde mergeam, o alarmă suna în capul meu și verificam mereu dacă există o cameră undeva”, a declarat Alena Peckova. „Am început chiar să am probleme cu corpul meu. Am simțit dezgust”, a adăugat aceasta.

Jucătoarele sunt furioase și dezamăgite de sentința pronunțată. „Toate credem că este o batjocură”, a explicat Janku, „dar anchetatorul m-a avertizat dinainte că nu ar trebui să ne așteptăm la nimic special”.

Fetele au fost susținute de la bun început de CAFH, de Uniunea Fotbaliștilor Cehi și de FIFPRO. Primele două asociații solicită insistent Federației Cehe ca, în condțiile în care procedurile penale și procedurile administrative ale Asociației de Fotbal sunt separate și pot fi desfășurate în paralel, să îi interzică lui Vlachovsky și tuturor infractorilor sexuali să se poată întoarce vreodată pe un teren de fotbal.

CAFH și sportivele au ales să facă public cazul, deși acest lucru crește presiunea asupra victimelor. Președinta CAFH, care este și membră a Consiliului de Administrație FIFPRO Europa, Marketa Vochoska Haindlova, a declarat că sindicatul este „în contact cu jucătoarele pentru a se asigura că nevoile lor sunt satisfăcute în mod adecvat”. Sindicatul le-a oferit reprezentare juridică și oportunitatea de a accesa „programul de sănătate mintală și consiliere pentru sportivi, oferit de profesioniști cu experiență”.

Politica este una de „toleranță zero”, iar obiectivul este „de a folosi acest caz pentru a promova un amendament care ar prevedea o interdicție pe viață pentru toți agresorii sexuali. Aceasta este singura cale de urmat”, a explicat Haindlova. FIFPRO solicită, de asemenea, măsuri mai puternice de siguranță și protecție pentru sportive, precum și un schimb mai ușor de informații între țări, în cazul antrenorilor condamnați.