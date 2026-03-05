search
Joi, 5 Martie 2026
Adevărul
search
menu
Home Știri interne Știri locale Știri externe Politică Economie Sport Stil de viață Showbiz Opinii Video Ghid de cumpărături Dezvoltare personală Adevărul de weekend Anunțuri în ziar
search
menu
Ultimele știri ⏱️Război în UcrainaIstoria zilei

Antrenor pedepsit blând după ce și-a filmat jucătoarele la duș. Tehnicianul a fost interzis în Cehia, dar poate activa în străinătate

0
0
Publicat:
Ultima actualizare:

14 jucătoare de la F.C. Slovacko, un club din prima divizie cehă, au fost filmate fără să știe, timp de patru ani, de antrenorul lor, în timp ce se schimbau și făceau duș.

Clubul Slovacko, în stare de șoc FOTO Facebook
Clubul Slovacko, în stare de șoc FOTO Facebook

Antrenorul Petr Vlachovsky, în posesia căruia au fost găsite și materiale de pornografie infantilă, a fost condamnat în luna mai a anului trecut, fără audiere publică, la un an de închisoare cu suspendare și a primit o interdicție națională pentru o perioadă de cinci ani.

O pedeapsă extrem de blândă”, potrivit jucătoarelor implicate și a FIFPRO, uniunea internațională a fotbaliștilor. Vlachovsky ar putea să revină la antrenorat în Republica Cehă încă din 2030. Imediat însă, poate activa în campionate din restul lumii. FIFPRO solicită o interdicție globală pentru tehnician.

Vlachovsky, fost antrenor al echipei naționale feminine sub 19 ani a Republicii Cehe, a folosit o cameră miniaturală ascunsă într-un rucsac timp de patru ani, pentru a filma jucătoarele de la Slovacko în vestiar, când se dezechipau și când făceau duș. Cea mai tânără avea 17 ani.

Unele dintre coechipierele mele au început să se îngrijoreze că cineva le urmărește, chiar și prin fereastră. Aveau probleme cu somnul, unele fete vomitau”, a declarat Kristyna Janku, o jucătoare de la Slovacko, pentru ziarul ceh Seznam Zprav, în momentul arestării lui Vlachovsky.

Este un coșmar care le-a marcat puternice pe jucătoare. „Oriunde mergeam, o alarmă suna în capul meu și verificam mereu dacă există o cameră undeva”, a declarat Alena Peckova. „Am început chiar să am probleme cu corpul meu. Am simțit dezgust”, a adăugat aceasta.

Jucătoarele sunt furioase și dezamăgite de sentința pronunțată. „Toate credem că este o batjocură”, a explicat Janku, „dar anchetatorul m-a avertizat dinainte că nu ar trebui să ne așteptăm la nimic special”.

Fetele au fost susținute de la bun început de CAFH, de Uniunea Fotbaliștilor Cehi și de FIFPRO. Primele două asociații solicită insistent Federației Cehe ca, în condțiile în care procedurile penale și procedurile administrative ale Asociației de Fotbal sunt separate și pot fi desfășurate în paralel, să îi interzică lui Vlachovsky și tuturor infractorilor sexuali să se poată întoarce vreodată pe un teren de fotbal.

CAFH și sportivele au ales să facă public cazul, deși acest lucru crește presiunea asupra victimelor. Președinta CAFH, care este și membră a Consiliului de Administrație FIFPRO Europa, Marketa Vochoska Haindlova, a declarat că sindicatul este „în contact cu jucătoarele pentru a se asigura că nevoile lor sunt satisfăcute în mod adecvat”. Sindicatul le-a oferit reprezentare juridică și oportunitatea de a accesa „programul de sănătate mintală și consiliere pentru sportivi, oferit de profesioniști cu experiență”.

Politica este una de „toleranță zero”, iar obiectivul este „de a folosi acest caz pentru a promova un amendament care ar prevedea o interdicție pe viață pentru toți agresorii sexuali. Aceasta este singura cale de urmat”, a explicat Haindlova. FIFPRO solicită, de asemenea, măsuri mai puternice de siguranță și protecție pentru sportive, precum și un schimb mai ușor de informații între țări, în cazul antrenorilor condamnați.

Sport

Ghid de cumpărături

Top articole

Partenerii noștri

image
Regimul lui Viktor Orban este pe cale de dispariție, conform ultimului sondaj publicat la Budapesta
digi24.ro
image
Război în Iran, a șasea zi. Luptele dintre SUA şi Iran s-au intensificat brusc. LIVE UPDATE
stirileprotv.ro
image
Meteorologii au schimbat prognoza. ANM, informații de ultimă oră pentru Gândul
gandul.ro
image
Ministrul Energiei: Românii să ignore notificările primite de la furnizorii de gaze. Facturile vor rămâne plafonate de la 1 aprilie
mediafax.ro
image
Golurile care l-au convins pe Mircea Lucescu să-l ia în calcul pentru Turcia – România! Atacantul a făcut spectacol cu AC Milan și Fiorentina. Video
fanatik.ro
image
Ce rachete iraniene pot lovi ținte din Europa: „Ar putea ajunge în Grecia, Bulgaria și România, unde se află instalații militare americane”
libertatea.ro
image
Cum răspunde Moscova la întrebarea dacă va ajuta militar Teheranul
digi24.ro
image
Dacia lansează noul model pe 10 martie » Va fi mai ieftin decât Bigster și se va bate cu Skoda și Toyota pentru supremație
gsp.ro
image
”Profesore, ce mașină ai?” După ce l-a lăsat ”mască” pe Ilie Dumitrescu, Radu Paraschivescu a renunțat la ”335”
digisport.ro
image
Senatori au găsit pasaje care par scrise cu ChatGPT în proiecte de lege, la Comisia Juridică
stiripesurse.ro
image
Poveste sinistră în Bali, după răpirea fiului unui miliardar ucrainean. Filmarea primită de familie și bucățile de cadavru descoperite
antena3.ro
image
Războiul din Iran: ce ar trebui să facă România daca SUA vor cere să folosească baza de la Kogălniceanu
observatornews.ro
image
BREAKING! Cosmin Seleși, internat în spital: 'Medicii sunt încă rezervați în privința evoluției'
cancan.ro
image
Pensionar obține o triplă victorie: pensie crescută cu 50%, vârstă pensionare redusă, stagiu cotizare schimbat
newsweek.ro
image
FOTO. Mădălina Ghenea, apariție incendiară cu o fustă minusculă. Fosta iubită a lui Dimitrov a atras toate privirile
prosport.ro
image
Pensia pe care o oferă statul unui român care a muncit o singură zi. Ce spune legea în 2026
playtech.ro
image
Soția lui Călin Georgescu și-a radiat PFA-ul care a luat 40.000 lei de la o firmă implicată în exportul de motorină în Transnistria. Tranzacția, investigată de ANAF
fanatik.ro
image
UE somează România, la pachet cu alte țări europene, să își modernizeze rețelele electrice. Ce trebuie să facem urgent pentru a evita pierderi de zeci de miliarde de euro
ziare.com
image
Diana Șucu a răbufnit la adresa românilor reveniți în țară din Orientul Mijlociu, nemulțumiți că și-au plătit singuri biletele
digisport.ro
image
Vicepreședintele Băncii Mondiale spune că românii au 80% din puterea de cumpărare a UE: Țara noastră are printre cele mai mici salarii din UE
stiripesurse.ro
image
Un român a fost condamnat la 15 ani de închisoare în Rusia! Acesta este acuzat de culegere de informații secrete în favoarea Ucrainei
kanald.ro
image
Donald Trump cere sprijinul Europei în conflictul cu Iranul: „Toți aliații să colaboreze în această misiune”
wowbiz.ro
image
Carla avea 25 de ani și a murit într-un accident de motocicletă oribil pe autostradă! Acasă o aștepta o fetiță de 7 ani. Tatăl ei nu a suportat durerea și și-a pus capăt zilelor
romaniatv.net
image
Decizie scandaloasă a ministrului de externe Oana Țoiu: Fata minoră a fostului premier Victor Ponta, interzisă la îmbarcarea în autocarul care transporta minori din Dubai, în Oman, pentru avionul de România
mediaflux.ro
image
„Nu mai dezinformați, nebunilor!” » În ciuda evidențelor, Anamaria Prodan ia în râs războiul din Orientul Mijlociu: „Noi locuim aici, suntem pe plajă, ne distrăm”
gsp.ro
image
Avertismentul îngrijorător al unui medic pediatru: „Vor muri tot mai mulţi copii şi persoane, din cauza "dacilor liberi". E "cronica unei morţi anunţate"
actualitate.net
image
Este Alexandra Stan însărcinată? De la ce a pornit isteria și cine este bărbatul cu care o relație discretă
actualitate.net
image
Profesoarele au ajuns să se roage de părinți să nu le aducă nimic de 1 și 8 martie: „A ieșit o semi ceartă, că nu au cum, că văd alții de la alte clase și ce o să zică lumea”
click.ro
image
Cât câștigă un asistent medical dintr-un spital județean. „Lucrez nopți, weekenduri, sărbători legale"
click.ro
image
Rețeta de salată de sfeclă dulce a Gabrielei Cristea. Vedeta și-a cucerit fanii cu acest preparat sănătos, gustos și rapid
click.ro
Sarah Ferguson cu Beatrice și Eugenie profimedia 0390287045 jpg
Sarah Ferguson, o mamă regală de coșmar: își lăsa fiicele de izbeliște, pe mâna bonelor, sau le lua cu ea în vacanțe cu amanții
okmagazine.ro
Prajitura cu crema de lamaie Sursa foto shutterstock 503549560 jpg
Desertul care luminează orice zi: prăjitura cu cremă de lămâie
clickpentrufemei.ro
childbirth jpg
25 de sfaturi din Evul Mediu - unele de-a dreptul bizare, altele valabile si azi
historia.ro
loading Se încarcă comentariile...
YouTube Instagram RSS
Ultimele știri
Cele mai citite

Click!

image
Carmen Brumă îți spune ce să mănânci în post ca să nu te îngrași! „Sunt tot felul de trucuri pe care trebuie să le știi”
image
Profesoarele au ajuns să se roage de părinți să nu le aducă nimic de 1 și 8 martie: „A ieșit o semi ceartă, că nu au cum, că văd alții de la alte clase și ce o să zică lumea”

OK! Magazine

image
Scenariul care dă fiori reci la Palat: Regele Charles îi va preda tronul lui William în decurs de câteva luni

Click! Pentru femei

image
A uitat să-și pună pantalonii! Meghan Fox, extrem de sexy în tocuri cui și top mulat!

Click! Sănătate

image
Cum prepari banana bread în 2 minute. Desertul sănătos, care nu îngraşă