Nicușor Dan se întâlnește joi cu secretarul general al NATO, Mark Rutte, la Bruxelles

Președintele Nicușor Dan va avea joi, 19 martie, o întâlnire cu secretarul general al NATO, Mark Rutte, la Bruxelles.

Întâlnirea este programată la ora 9:45, ora Belgiei, la sediul NATO. După discuții, cei doi urmează să susțină declarații comune de presă, conform surselor Antena 3 CNN.

Discuțiile vor avea loc în contextul conflictului din Orientul Mijlociu.

Amintim că luni, 16 martie, purtătorul de cuvânt al Ministerului de Externe al Iranului, Esmail Baghaei, a amenințat România cu „un răspuns politic și juridic adecvat”, după decizia țării noastre de a da voie americanilor să folosească bazele militare pentru reaprovizionarea avioanelor folosite în misiuni în Orientul Mijlociu. Ministerul Afacerilor Externe (MAE) a emis luni o reacție la afirmațiile purtătorului de cuvânt al MAE iranian, în care face apel la de-escaladare diplomatică.

