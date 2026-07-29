Președintele Nicușor Dan, apel de Ziua Imnului Național: „Viitorul acestei țări se scrie în fiecare zi, prin fiecare dintre noi”

Președintele României, Nicușor Dan, a transmis miercuri un mesaj cu ocazia Zilei Imnului Național, în care a subliniat că „Deșteaptă-te, române!” reprezintă mai mult decât un cântec oficial, fiind un simbol al demnității, suveranității și unității românilor.

„Ziua Imnului Național al României, pe care o sărbătorim astăzi, este dedicată simbolului național care aduce aproape inimile românilor de pretutindeni. «Deșteaptă-te, române!» este mai mult decât un cântec oficial, devenind însăși vibrația istoriei noastre zbuciumate și chemarea la demnitate, suveranitate și unitate”, a transmis șeful statului, potrivit Administrației Prezidențiale.

Președintele a amintit că imnul s-a născut în contextul Revoluției de la 1848 și a fost prezent în cele mai importante momente ale istoriei României.

„Născut în contextul efervescenței revoluționare de la 1848 ca un «marș al libertății», imnul a fost martorul momentelor cruciale din istoria României. A însuflețit soldații în Războiul de Independență și a unit românii în tranșeele celor două conflagrații mondiale, precum și în lupta pentru dărâmarea regimului comunist și câștigarea democrației în Decembrie 1989”, a afirmat Nicușor Dan.

Șeful statului a subliniat că imnul continuă să fie un factor de unitate atât pentru românii din țară, cât și pentru cei din diaspora.

„În societatea contemporană, imnul național își păstrează intactă forța de coeziune socială. El acționează ca un numitor comun al identității românești, deopotrivă reprezentată de cetățenii din interiorul granițelor și de comunitățile din diaspora românească”, a transmis acesta.

Totodată, Nicușor Dan a apreciat că mesajul imnului este la fel de actual pentru noile generații, încurajând educația, spiritul critic și combaterea dezinformării.

„Astăzi, îndemnul «Deșteaptă-te, române!» capătă valențe profund civice prin încurajarea educației, a cultivării spiritului critic, respingerea dezinformării și implicarea activă în viața cetății”, a arătat președintele.

La finalul mesajului, șeful statului i-a îndemnat pe români să cinstească simbolurile naționale.

„Să onorăm cu mândrie imnul național și să ne amintim că viitorul acestei țări se scrie în fiecare zi, prin fiecare dintre noi. La mulți ani Imnului Național! La mulți ani, România!”, a încheiat Nicușor Dan.