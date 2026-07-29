Ceremonii militare în toată țara de Ziua Imnului Național. MApN organizează evenimentul principal în București

Ministerul Apărării Naționale organizează miercuri ceremonii militare în mai multe garnizoane din țară pentru a marca Ziua Imnului Național al României. Evenimentul principal va avea loc în Piața Tricolorului din București.

Potrivit unui comunicat al MApN, ceremonia principală va avea loc la București, începând cu ora 10:00, în Piața Tricolorului, situată în fața Palatului Cercului Militar Național.

Programul evenimentului include un serviciu religios, prezentarea semnificației și simbolisticii versurilor Imnului Național al României, precum și un concert susținut de Muzica Reprezentativă a Ministerului Apărării Naționale.

Ziua Imnului Național al României este sărbătorită anual la 29 iulie, în baza Legii nr. 99/1998.

Imnul național al României, „Deșteaptă-te, române!”, are muzica atribuită lui Anton Pann, iar versurile au fost scrise de poetul Andrei Mureșanu. Cântecul a fost intonat pentru prima dată în timpul Revoluției de la 1848 și a devenit imnul național al României după Revoluția din decembrie 1989.