Președintele AEP anunță că peste 14.000 de persoane de peste 100 de ani sunt înregistrate în Registrul Electoral

Președintele Autorității Electorale Permanente (AEP), Adrian Țuțuianu, a declarat miercuri, 21 ianuarie, că şi-ar dori să nu mai fie cabine de vot cu perdeluțe, să fie urne transparente, eventual cu mecanisme care să permită numărarea buletinelor de vot introduse în urnă.

Declarațiile au fost făcute în cadrul unei conferințe de presă având ca temă prezentarea activităţii Autorităţii Electorale Permanente din anii electorali 2024–2025 şi a direcţiilor de acţiune pentru reconfigurarea legislaţiei electorale şi reorganizarea instituţională, că îşi propune consolidarea profesionalismului experţilor electorali şi operatorilor de calculator, potrivit News.ro.

„Un al patrulea domeniu unde sunt probleme priveşte ceea ce numim noi administraţia electorală. Legislaţia este neunitară în ceea ce priveşte tipurile de organisme electorale care se constituie la fiecare scrutin, atribuţiile şi regulile de completare a acestora, ceea ce generează confuzii, erori, proceduri de constituire şi completare care sunt greşite şi erori cu privire la îndeplinirea atribuţiilor.

Considerăm că este necesar să avem reguli unitare privind categoriile de organisme electorale care se constituie la fiecare scrutin, privind competenţa şi atribuţiile acestora, pentru a facilita munca unor profesionişti dedicaţi în domeniu”, a afirmat Adrian Ţuţuianu.

El a mai declarat că şi procedurile de vot sunt neunitare.

„Procedurile de vot, care sunt neunitare, sub aspectul orarului de vot, zilelor în care se poate vota, posibilităţii prelungirii votului, actele de identitate în baza cărora se poate vota şi este necesar să eliminăm diferenţele existente între diferitele acte normative”, a mai declarat preşedintele AEP.

Adrian Țuțuianu a mai subliniat că în România se face mai multă campanie electorală în afara perioadei oficiale, iar legislaţia actuală nu mai ține pasul cu tehnologia și realitatea socială.

El propune reguli clare pentru publicitatea politică, eliminarea unor interdicții din perioada de liniște electorală și clarificarea campaniei online.

De asemenea, vrea uniformizarea logisticii electorale, cabine și urne transparente, amenajări standardizate, un singur tip de proces verbal pentru centralizarea rezultatelor, și modificarea regimului contravențional pentru a fi mai clar și mai actualizat, inclusiv în ceea ce privește sancțiunile și alocarea mandatelor politice.

„Voi avea întâlniri cu Uniunea Consiliilor Judeţene, cu asociaţiile primarilor de municipii, oraşe, comune, să încercăm să facem o logistică electorală unitară: acelaşi tip de cabine, acelaşi tip de urne, acelaşi mod de amenajare a secţiilor de vot. Aş vrea să nu mai avem cabine din astea cu perdeluţe, iese cineva după perdeluţe, să avem urne care sunt transparente eventual, cu mecanisme care să permită numărarea buletinelor de vot introduse în urnă în aşa fel încât să asigurăm un plus de transparenţă la scrutinul electoral, urne transparente care, de asemenea, să arate exact cum s-a derulat procesul electoral”, a afirmat Adrian Ţuţuianu.

Peste 14.000 de persoane de peste 100 de ani în Registrul Electoral

„Considerăm că există un număr excesiv de categorii de evidenţe electorale cu caracter permanent, extrase sau copii ale acestora, care se gestionează de entităţi publice şi se utilizează în secţiile de votare. Vom propune ca în viitor documentul de bază, evidenţă electorală, să fie Registrul Electoral”, a afirmat Adrian Ţuţuianu.

Președintele AEP s-a referit şi la structura cetăţenilor înscrişi în Registrul Electoral.

„Avem în Registrul Electoral, între 80 şi 89 de ani, circa 734.195 de persoane, spun circa pentru că se schimbă aproape zilnic numărul, sunt oameni care au decedat sau oameni care au ieşit din Registrul Electoral, că au interzis dreptul de a alege şi a fi ales.

O situaţie care trebuie corectată este a celor peste 90 de ani, între 90 şi 99 de ani, 133.995 de persoane în Registrul Electoral. Bănuiesc că multe dintre aceste persoane de fapt nu mai sunt în viaţă, dar nu s-au operat în registru pentru că n-am avut elementele necesare, respectiv nu sunt înregistrate potrivit legii, actele de stare civilă, actele de deces şi o situaţie care a fost comentată în context electoral”, a declarat preşedintele AEP.

El a precizat că în Registrul Electoral sunt peste 14.000 de persoane de peste 100 de ani.

„Presupune acest lucru o colaborare cu primăriile şi cu structurile de specialitate din Ministerul de Interne? Ca unul care am lucrat în administraţia publică-locală, vă spun că sunt lucruri generate în special de necomunicarea la timp a actelor de stare civilă, în special a celor care consemnează decesul la locul de naştere al persoanei respective şi asta ţine într-o bună măsură de administraţia publică-locală”, a mai afirmat Adrian Ţuţuianu.

Țuțuianu: „La locale am stat o săptămână până când am avut procesele verbale”

„O parte din deficienţele, din problemele pe care le-am avut în special la alegerile locale au fost generate tocmai de lipsa de profesionalism a celor care au calitatea de expert electoral sau au lucrat ca operator de calculator.

Vă aduceţi aminte că la locale am stat o săptămână până când am avut procesele verbale întocmite corespunzător, în principal datorită faptului că experţii electorali, cei care au avut calitatea de preşedinţi, vicepreşedinţi la secţiile de vot, nu au fost foarte bine pregătiţi în a înţelege conţinutul proceselor verbale, în a reflecta corect ceea ce s-a întâmplat în secţiile de votare”, a transmis Adrian Ţuţuianu.

El a precizat că este vorba despre 78.000 de experţi electorali.

„Să ştiţi că sunt vreo 78.000 de experţi electorali. (...) Este nevoie să modificăm legislaţia şi de asemenea să îmbunătăţim procesul de formare continuă. Trebuie să găsim şi mecanismele care să-i determină să vină la aceste cursuri de formare continuă”, a explicat preşedintele AEP.

Adrian Ţuţuianu a mai afirmat că legislaţia electorală din România este foarte stufosă și depășită, cu numeroase acte normative, ordonanţe şi decizii ad-hoc care îngreunează procesul electoral.

De asemenea, el a subliniat necesitatea reglementării mai clare a candidaturilor independente, inclusiv statutul candidaţilor, finanţarea campaniilor și drepturile de promovare, pentru a fi comparabile cu cele ale partidelor politice.