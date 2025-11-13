Cine este Adrian Țuțuianu, vehiculat de PSD pentru șefia AEP: unul dintre puținii lideri social-democrați care i s-au opus lui Liviu Dragnea

Liderii Partidului Social Democrat discută posibilitatea de a-l propune pe Adrian Țuțuianu pentru funcția de președinte al Autorității Electorale Permanente (AEP), potrivit unor surse politice citate de G4Media. Postul este ocupat în prezent interimar, după demisia lui Toni Greblă, iar potrivit algoritmului de guvernare, funcția revine PSD.

În prezent, Țuțuianu ocupă postul de secretar de stat în cadrul Secretariatului General al Guvernului (SGG), unde a avut un rol important în coordonarea activităților legate de super-agenția AMEPIP, instituția care gestionează toate companiile cu capital de stat.

AMEPIP, unul dintre eșecurile majore ale guvernelor Ciucă–Ciolacu

În ultimii ani, Țuțuianu a fost implicat în funcționarea AMEPIP, însă proiectul s-a dovedit problematic pentru guvernele conduse de Nicolae Ciucă și Marcel Ciolacu. Comisia Europeană a suspendat 330 de milioane de euro din PNRR din cauza numirilor politice făcute la conducerea AMEPIP și a faptului că agenția nu a fost încă operaționalizată.

Cariera politică: de la Dâmbovița la ministerul Apărării

Adrian Țuțuianu este unul dintre cei mai vechi lideri PSD, având o carieră politică de peste două decenii. A fost senator, președinte al Consiliului Județean Dâmbovița și ministru al Apărării Naționale în guvernul condus de Sorin Grindeanu.

Conflictul cu Liviu Dragnea și revenirea în PSD

În perioada în care Liviu Dragnea conducea PSD, Țuțuianu s-a numărat printre puținii lideri care i s-au opus. Ca urmare, în 2018, Dragnea l-a exclus din partid, iar Țuțuianu s-a alăturat lui Victor Ponta în Partidul Pro România.

După condamnarea lui Dragnea pentru fapte de corupție, Țuțuianu a revenit în PSD și a fost cooptat în echipa lui Marcel Ciolacu, unde a deținut mai multe funcții administrative.

De profesie avocat, Adrian Țuțuianu este doctor în drept la Universitatea din București și profesor de drept la Universitatea Valahia din Târgoviște.