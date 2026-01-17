Subvențiile pentru partide au scăzut, dar cheltuielile au crescut peste plafonul lunar

Subvențiile acordate partidelor politice au fost reduse în 2026, ca urmare a deciziilor adoptate de Guvern anul trecut. Potrivit datelor Autorității Electorale Permanente, formațiunile au primit cu până la 2 milioane de lei mai puțin pe lună față de finalul lui 2025, după ce în decembrie subvențiile au însumat aproape 20 de milioane de lei, iar totalul anual a depășit 232 de milioane de lei.

Scăderi de 27% față de luna decembrie

Formațiunile politice care primesc subvenții de la stat au primit în prima lună a anului în curs cu 27% mai puțini bani față de luna precedentă.

În cazul PSD, partidul care primește cei mai mulți bani, diferența față de ultima lună din anul trecut este de 1.830.334 lei. PSD a primit în prima luna din anul 2026 4.801.515 lei. PNL a primit 2.614.110 de lei, o sumă mai mică cu 996.497 lei față de decembrie anul trecut, iar USR a ajuns la 1.855.474 lei, cea mai mică sumă a unui partid al Puterii, ceea ce înseamnă o diferență de 707.306 lei.

În schimb, partidul AUR, partid de Opoziție, este situat pe locul doi în privința sumelor primite de la stat, astfel că a pierdut peste un milion de lei. A obținut 2.839.211 lei în ianuarie 2026, adică o diferență de 1.082.306 lei.

Și SOS România primește peste un milion de lei de la stat. Partidul a obținut 1.234.237 lei în ianuarie, mai puțin cu 470.490 lei. În cazul POT, care este partidul cu cei mai puțini bani de la stat, suma scade cu 379.100 lei, ajungând la 994.491 lei.

Scăderi de aproape 35% față de ianuarie 2025

Față de aceeași lună din anul precedent, diferența sumelor primite de partide ajunge la aproape 35%.

Suma primită de PSD a scăzut cu 2.494.802 lei, iar în cazul PNL cu 1.358.256 lei. Pentru USR suma față de ianuarie anul trecut a scăzut cu 1.855.474 lei, iar pentru AUR, care a ajuns de la patru milioane la aproape 3, suma a scăzut cu 1.475.216 lei.

Pentru SOS diferența este de 641.293 lei, iar pentru POT de 51.725 lei.

Sumele mai mici vin în contextul în care subvenția alocată partidelor politice se diminuează cu 10% în 2026, față de nivelul acordat în anul 2025, potrivit Ordonanței trenuleț. Anul trecut însă, rapoartele partidelor indică faptul că acestea au depășit aproape lunar sumele primite de la stat, cheltuind mai mult.

O altă scădere de 10% vine totuși de pe urma faptului că nu a fost încă adoptat bugetul pe anul 2026, a explicat Adrian Țuțuianu, președintele AEP. „Pornind de la cele două prevederi legale și de la principiul unei execuții bugetare prudente a făcut o alocare pentru luna ianuarie, urmând ca să reglăm lucrurile după de adoptare a legii bugetului de stat”, a indicat acesta.