search
Sâmbătă, 17 Ianuarie 2026
Adevărul
search
menu
Home Știri interne Știri locale Știri externe Politică Economie Sport Stil de viață Showbiz Opinii Video Ghid de cumpărături Dezvoltare personală Adevărul de weekend Anunțuri în ziar
search
menu
Ultimele știri ⏱️Război în UcrainaIstoria zilei

Subvențiile pentru partide au scăzut, dar cheltuielile au crescut peste plafonul lunar

0
0
Publicat:

Subvențiile acordate partidelor politice au fost reduse în 2026, ca urmare a deciziilor adoptate de Guvern anul trecut. Potrivit datelor Autorității Electorale Permanente, formațiunile au primit cu până la 2 milioane de lei mai puțin pe lună față de finalul lui 2025, după ce în decembrie subvențiile au însumat aproape 20 de milioane de lei, iar totalul anual a depășit 232 de milioane de lei.

FOTO Inquam / George Călin
FOTO Inquam / George Călin

Scăderi de 27% față de luna decembrie

Formațiunile politice care primesc subvenții de la stat au primit în prima lună a anului în curs cu 27% mai puțini bani față de luna precedentă. 

În cazul PSD, partidul care primește cei mai mulți bani, diferența față de ultima lună din anul trecut este de 1.830.334 lei. PSD a primit în prima luna din anul 2026 4.801.515 lei. PNL a primit 2.614.110 de lei, o sumă mai mică cu 996.497 lei față de decembrie anul trecut, iar USR a ajuns la 1.855.474 lei, cea mai mică sumă a unui partid al Puterii, ceea ce înseamnă o diferență de 707.306 lei.

În schimb, partidul AUR, partid de Opoziție, este situat pe locul doi în privința sumelor primite de la stat, astfel că a pierdut peste un milion de lei. A obținut 2.839.211 lei în ianuarie 2026, adică o diferență de 1.082.306 lei. 

Și SOS România primește peste un milion de lei de la stat. Partidul a obținut 1.234.237 lei în ianuarie, mai puțin cu 470.490 lei. În cazul POT, care este partidul cu cei mai puțini bani de la stat, suma scade cu 379.100 lei, ajungând la  994.491 lei. 

Scăderi de aproape 35% față de ianuarie 2025

Față de aceeași lună din anul precedent, diferența sumelor primite de partide ajunge la aproape 35%.

Suma primită de PSD a scăzut cu 2.494.802 lei, iar în cazul PNL cu 1.358.256 lei. Pentru USR suma față de ianuarie anul trecut a scăzut cu 1.855.474 lei, iar pentru AUR, care a ajuns de la patru milioane la aproape 3, suma a scăzut cu 1.475.216 lei.  

Pentru SOS diferența este de 641.293 lei, iar pentru POT de 51.725 lei. 

Sumele mai mici vin în contextul în care subvenția alocată partidelor politice se diminuează cu 10% în 2026, față de nivelul acordat în anul 2025, potrivit Ordonanței trenuleț. Anul trecut însă, rapoartele partidelor indică faptul că acestea au depășit aproape lunar sumele primite de la stat, cheltuind mai mult.

O altă scădere de 10% vine totuși de pe urma faptului că nu a fost încă adoptat bugetul pe anul 2026, a explicat Adrian Țuțuianu, președintele AEP. „Pornind de la cele două prevederi legale și de la principiul unei execuții bugetare prudente a făcut o alocare pentru luna ianuarie, urmând ca să reglăm lucrurile după de adoptare a legii bugetului de stat”, a indicat acesta. 

Politică

Ghid de cumpărături

Top articole

Partenerii noștri

image
Trump pedepsește țările care iau partea Groenlandei. Anunțul făcut de președintele american
digi24.ro
image
Donald Trump ”pedepsește” opt țări europene cu un tarif de 10%, pentru că nu susțin acapararea Groenlandei de către SUA
stirileprotv.ro
image
Adina Anghelescu: Cât mai ține scandalul legat de magistratură? Caii nărăvași nu se dresează ușor…
gandul.ro
image
Trump, de neclintit! Anunț „NUCLEAR” cu privire la GROENLANDA
mediafax.ro
image
Gigi Becali îl bagă în ședință pe Darius Olaru după FC Argeș – FCSB 1-0: „O să-l sun să îl rog asta!”
fanatik.ro
image
Friedrich Merz spune că Rusia e o țară europeană și speră că relațiile dintre UE și Moscova ar putea fi reechilibrate. Reacția Kremlinului
libertatea.ro
image
VIDEO Operațiunea „Golden Dynamite”: cum a fost scoasă Maria Corina Machado din Venezuela cu ajutorul americanilor de la Grey Bull
digi24.ro
image
Dumitru Dragomir a anunțat ce face cu terenul de la Gigi Becali: „Va fi spectaculos!”
gsp.ro
image
Temutul Kadyrov, către un român: ”Vino încoace!”. Când a aprins lumina, nu i-a venit să creadă: ”Îl lingea pe mână”
digisport.ro
image
Curtea Constituțională, capturată de Guvern? Numiri, favoruri și fisurile invizibile ale independenței
stiripesurse.ro
image
Elveția a construit o lume subterană atât de vastă, încât rivalizează cu orașele de la suprafață
antena3.ro
image
Staţiunea aflată la 7 ore de Bucureşti unde românii se înghesuie. Preţurile sunt sub cele de la noi
observatornews.ro
image
Răzvan Ionescu a murit. Doliu în România
cancan.ro
image
Mădălina Ghenea, absolut spectaculoasă la duș. Imaginile cu care și-a încântat fanii
prosport.ro
image
Cea mai importantă ramură dintr-un pom: la ce să fii atent când tai copacii din grădină
playtech.ro
image
Top 10 jucători de fotbal care nu au tatuaje. Cristiano Ronaldo, Mo Salah, Lewandowski și Mbappe pe listă
fanatik.ro
image
UE somează România, la pachet cu alte țări europene, să își modernizeze rețelele electrice. Ce trebuie să facem urgent pentru a evita pierderi de zeci de miliarde de euro
ziare.com
image
Temutul Kadyrov, către un român: ”Vino încoace!”. Când a aprins lumina, nu i-a venit să creadă: ”Îl lingea pe mână”
digisport.ro
image
Interdicție totală din 2026 la bordul avioanelor: obiectul extrem de folosit pe care pasagerii nu îl mai pot folosi
stiripesurse.ro
image
Sergiu, tânărul împușcat în Italia a fost înmormântat! Imaginile DURERII cu momentul în care mam... Vezi mai mult
kanald.ro
image
Mădălin Ionescu, în doliu! Fostul prezentator TV a făcut anunțul trist: „A sfârșit discret, în somn”
wowbiz.ro
image
ALERTĂ! Nicușor Dan a semnat, este LEGE și se aplică de AZI în toată România. Ce lovitură pentru români
romaniatv.net
image
Trump promite să impună tarife vamale suplimentare de până la 25% asupra a opt țări europene până când Groenlanda va fi vândută SUA. Lista completă
mediaflux.ro
image
Ce face Bianca Andreescu, în timp ce jucătoarele de top se pregătesc pentru debutul la Australian Open
gsp.ro
image
Adevărul despre etnia Loredanei Groza. Toți cei care o știu credeau altceva
actualitate.net
image
Cum arată acum doi frați care au fost abandonați lângă Gara de Nord în București, în 1994: „Vă rugăm să ne ajutați!"
actualitate.net
image
Clasamentul celor mai frumoase destinații de vacanță. Un creator de conținut din România a dat verdictul: „Clar ne întoarcem!”
click.ro
image
Singura ciorbă pe care Elena Ceaușescu o evita. Bucătarii familiei nu aveau niciodată voie să o pregătească
click.ro
image
Rețeta grecească pe care puține gospodine o știau. Cum se prepară giouvetsi, un deliciu pentru toate gusturile. VIDEO
click.ro
Regina Sofia a Spaniei în doliu profimedia 0894974428 jpg
Curtea Spaniei a confirmat decesul și se pregătește de înmormântare! Regina Sofia este de neconsolat!
okmagazine.ro
Kate Middleton rochie sclipitoare roz GettyImages 1239405429 jpg
Kate Middleton, anul strălucirii ei tăcute. Pregătirea pentru cel mai apăsător rol a intrat pe ultima sută de metri
okmagazine.ro
Prajitura cu biscuiti si ciocolata Sursa foto shutterstock 2444852699 jpg
Prăjitură cu biscuiţi şi ciocolată. Ușor de făcut și n-are nevoie de coacere
clickpentrufemei.ro
Destinul tragic al actriței Stela Furcovici, vedeta filmului Ecaterina Teodoroiu jpeg
Destinul tragic al actriței Stela Furcovici, vedeta filmului Ecaterina Teodoroiu
historia.ro
loading Se încarcă comentariile...
YouTube Instagram RSS
Ultimele știri
Cele mai citite

Click!

image
Cum arăta meniul românilor în perioada comunistă. Ce alimente și în ce cantități primeau lunar
image
Clasamentul celor mai frumoase destinații de vacanță. Un creator de conținut din România a dat verdictul: „Clar ne întoarcem!”

OK! Magazine

image
Ciudatul ritual nocturn al Prințului William și al Prințesei Kate. Ce fac împreună la ore târzii din noapte

Click! Pentru femei

image
Horoscop general pe două săptămâni. Finalul de ianuarie are miză mare!

Click! Sănătate

image
De ce apar amorțeala și furnicăturile la nivelul membrelor