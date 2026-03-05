Zelenski: SUA și aliații din Orientul Mijlociu cer Ucrainei ajutor împotriva dronelor iraniene. Condițiile impuse de Kiev

Statele Unite și aliații lor din Orientul Mijlociu solicită expertiza Ucrainei în combaterea dronelor iraniene de tip Shahed, a declarat președintele ucrainean Volodimir Zelenski.

Mai multe țări, inclusiv Statele Unite, au apelat la Ucraina pentru ajutor în apărarea împotriva acestor drone iraniene, a spus Zelenski miercuri seară. El a precizat că în ultimele zile a discutat cu liderii din Emiratele Arabe Unite, Qatar, Bahrain, Iordania și Kuweit despre o posibilă cooperare, potrivit Associated Press.

Rusia a lansat zeci de mii de drone Shahed asupra Ucrainei de când a invadat țara vecină, în urmă cu puțin peste patru ani. Iranul a folosit același tip de drone ca răspuns la loviturile comune ale Statelor Unite și Israelului asupra unor ținte iraniene.

Potrivit liderului ucrainean, asistența oferită de Ucraina pentru contracararea dronelor iraniene va fi acordată doar dacă nu slăbește capacitatea de apărare a țării și dacă oferă Kievului un avantaj în eforturile diplomatice de a opri invazia rusă.

„Îi ajutăm să se apere de război pe cei care ne ajută pe noi, Ucraina, să aducem un sfârșit just războiului” cu Rusia, a declarat Zelenski.

Războiul cu Iranul, aflat acum în a șasea zi, a atras atenția internațională departe de cel mai mare conflict din Europa de la cel de-Al Doilea Război Mondial încoace și a forțat amânarea unei noi runde de negocieri între Rusia și Ucraina, mediate de Statele Unite și programate pentru această săptămână, a mai spus Zelenski.