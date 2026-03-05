search
Joi, 5 Martie 2026
Australia anunţă desfăşurarea de „resurse militare” în Orientul Mijlociu. Italia vrea să trimită ajutor ţărilor din Golf. Meloni: „Vorbim clar despre apărare”

Război în Orientul Mijlociu
Publicat:
Ultima actualizare:

Premierul australian Anthony Albanese a confirmat joi, 5 martie, că Australia a trimis resurse militare în Orientul Mijlociu pentru a facilita repatrierea cetățenilor afectați de blocajele din transportul internațional provocate de conflictul în desfășurare, informează Xinhua şi AFP.  Italia a anunțat că intenționează să trimită ajutor ţărilor din Golf.

Albanese a precizat că desfășurarea a avut loc la începutul săptămânii. FOTO FB Anthony Albanese
Albanese a precizat că desfășurarea a avut loc la începutul săptămânii. FOTO FB Anthony Albanese

În fața Parlamentului australian, Albanese a precizat că desfășurarea a avut loc la începutul săptămânii, ca parte a unui plan de urgență destinat sprijinirii australienilor rămași în regiune, relatează Agerpres, citând cele două agenții.

Potrivit presei locale, printre mijloacele trimise se numără un avion de transport și unul de realimentare în aer.

Încă de miercuri, Guvernul de la Canberra anunțase trimiterea a șase echipe de răspuns în situații de criză ale Departamentului pentru Afaceri Externe și Comerț, pentru a oferi asistență consulară suplimentară.

În Orientul Mijlociu trăiesc aproximativ 115.000 de cetățeni australieni, dintre care circa 24.000 în Emiratele Arabe Unite, conform datelor citate de presa australiană.

Și Italia intenţionează să trimită ajutor statelor din Golf

Premierul italian Giorgia Meloni a anunțat că țara sa vrea să se alăture Regatului Unit, Franţei şi Germaniei în trimiterea de sprijin militar ţărilor din Golf, să trimită ajutor statelor din Golf, subliniind că este vorba strict despre capacităţi de apărare, în special apărare aeriană, într-un context regional tensionat, potrivit News.ro.

Într-un interviu acordat postului RTL 102.5, Meloni a explicat că sprijinul italian are două motivaţii principale: protejarea comunităţii italiene din regiune – unde trăiesc zeci de mii de cetăţeni şi sunt dislocaţi aproximativ 2.000 de militari italieni și importanţa strategică a Golfului pentru aprovizionarea Italiei.

„Vorbim clar despre apărare, despre apărare aeriană”, a insistat premierul, citată de ANSA, precizând că statele europene acţionează în coordonare.

Poziţia Italiei privind riscul terorist

Giorgia Meloni a avertizat că ameninţarea terorismului islamist rămâne prezentă şi că autorităţile italiene menţin un nivel ridicat de vigilenţă. Ea a menţionat mobilizarea completă a serviciilor de securitate, convocarea comitetului pentru ordine şi securitate de către ministrul de interne Matteo Piantedosi și reuniuni periodice ale comitetului de analiză strategică antiterorism.

„Nu suntem distraşi, nivelul de alertă este foarte ridicat”, a spus premierul italian.

Utilizarea bazelor militare americane din Italia

Meloni a clarificat şi poziţia guvernului privind folosirea bazelor americane de pe teritoriul italian în contextul tensiunilor cu Iranul.

Prim-ministrul italian a subliniat că Italia respectă acordurile bilaterale în vigoare, care permit utilizarea bazelor pentru operaţiuni logistice şi non-cinetice (adică fără bombardamente).

„Dacă ar veni cereri pentru utilizarea bazelor italiene în alte scopuri, competenţa de a decide dacă se acordă o utilizare mai extinsă ar reveni guvernului, dar cred că în acel caz ar trebui să decidem împreună cu Parlamentul. Astăzi nu avem nicio solicitare în acest sens şi vreau să spun că nu suntem în război şi nu dorim să intrăm în război”, a afirmat premierul Giorgia Meloni, răspunzând unei întrebări despre utilizarea bazelor militare americane de pe teritoriul Italiei pentru ofensiva împotriva Iranului.

Premierul a insistat că Italia nu este în război şi nu doreşte să intre în război, adăugând că în prezent nu există nicio cerere care să depăşească limitele acordurilor.

Meloni a amintit că Italia pune la dispoziţia SUA trei baze militare în baza acordurilor din 1954, actualizate periodic, şi că alte state europene – inclusiv Spania – au transmis mesaje similare privind respectarea strictă a acordurilor bilaterale.

