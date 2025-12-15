search
Adrian Ţuţuianu a preluat, pentru următorii opt ani, mandatul de preşedinte al Autorităţii Electorale Permanente

0
0
Publicat:

Fostul preşedinte al PSD Dâmboviţa Adrian Ţuţuianu a preluat luni, pentru o perioadă de opt ani, mandatul de preşedinte al Autorităţii Electorale Permanente.

Adrian Țuțuianu, președinte AEP FOTO: Adevărul
Adrian Țuțuianu, președinte AEP FOTO: Adevărul

Adrian Ţuţuianu a preluat luni, 15 decembrie, mandatul de preşedinte al AEP, pentru o perioadă de opt ani.

Acesta spune că are în vedere, cu prioritate, consolidarea capacităţii instituţionale a AEP; îmbunătăţirea calităţii datelor electorale gestionate de AEP; clarificarea şi standardizarea procedurilor electorale şi întărirea mecanismelor de control privind finanţarea partidelor politice şi a campaniilor electorale, inclusiv în mediul online.

„Autoritatea Electorală Permanentă trebuie să funcţioneze ca un garant al corectitudinii şi predictibilităţii proceselor electorale. Priorităţile mele sunt aplicarea riguroasă a legii şi creşterea capacităţii instituţiei de a răspunde adecvat şi cu responsabilitate aşteptărilor legitime ale cetăţenilor. Respectul pentru fiecare alegător şi devotamentul faţă de principiile şi regulile proceselor electorale democratice reprezintă fundamentele angajamentului meu de a consolida încrederea cetăţenilor în instituţia pe care o reprezint începând de astăzi”, a declarat preşedintele AEP, Adrian Ţuţuianu, într-un comunicat de presă.

Autoritatea Electorală Permanentă este instituţia administrativă autonomă cu competenţă generală în materie electorală, având misiunea de a asigura organizarea şi desfăşurarea alegerilor şi a referendumurilor, precum şi controlul finanţării partidelor politice şi a campaniilor electorale, cu respectarea Constituţiei, a legii şi a standardelor internaţionale şi europene în materie.

Preşedintele AEP conduce instituţia, o reprezintă în relaţiile interne şi externe şi asigură funcţionarea şi exercitarea atribuţiilor în condiţii de legalitate, imparţialitate, neutralitate politică şi transparenţă.

Adrian Ţuţuianu, fost preşedinte al PSD Dâmboviţa, a fost ales, în 18 noiembrie, la propunerea PSD, în funcţia de preşedinte al Autorităţii Electorale Permanente, de către plenul comun al celor două Camere ale Parlamentului, cu 271 de voturi ”pentru” şi 2 voturi ”contra”. Potrivit legii, Adrian Ţuţuianu a fost nevoit să demisioneze din PSD, întrucât preşedintele AEP nu poate fi membru al unui partid.

În februarie, fostul preşedinte al AEP, Toni Greblă, a fost demis din funcţie, de către plenul comun al Parlamentului.

