Joi, 5 Martie 2026
Adevărul
Ministerul Finanțelor: Ajutoarele de stat acordate în 2025 însumează 1,85 miliarde de lei. Au fost create 36.000 locuri de muncă

Publicat:

Ministerul Finanțelor a acordat până la sfârșitul anului 2025 finanțări prin ajutor de stat în valoare de 1,85 miliarde euro, susținând astfel investiții totale de peste 4,2 miliarde euro și contribuind la crearea a peste 36.000 de locuri de muncă.

Foarte multe bancnote de 50 şi 100 de lei
Ministerul Finanțelor a acordat finanțări de 1,85 miliarde euro în 2025. Foto Shutterstock

Situația principalelor scheme de finanțare prin ajutor de stat implementate în România este realizată pe baza raportărilor transmise de beneficiari până la data de 31 decembrie 2025 şi a fost publicată azi pe site-ul Ministerului Finanțelor.

Aceste rezultate reflectă angajamentul ferm al Ministerului Finanțelor pentru investițiile productive, crearea de locuri de muncă și dezvoltarea regională, în scopul creșterii competitivității economiei românești.

Impactul social al finanțărilor prin ajutor de stat este unul semnificativ pe termen lung, proiectele susținute ducând la dezvoltarea activităților economice în regiunile mai puțin dezvoltate și la utilizarea produselor și serviciilor furnizorilor locali.

Schema de finanțare prin ajutor de stat – Hotărârea Guvernului nr.300/2024

Schema H.G. nr.300/2024 pentru stimularea dezvoltării regionale prin investiții cu costuri eligibile peste 50 milioane lei urmărește stimularea creșterii economice prin susținerea investițiilor în tehnologii noi și sustenabile, contribuind la echilibrarea balanței comerciale a României.

Domenii de activitate finanțate: industria farmaceutică, aeronautică, auto, alimentară – fabricare hrană animale și băuturi, chimică și materiale de construcții.

Date centralizate la 31.12.2025:

Valoarea totală a proiectelor: 605,23 milioane euro

Finanțare aprobată: 283,19 milioane euro

Număr proiecte: 15

Locuri de muncă asumate: 1.619

Majoritatea proiectelor se află în derulare sau în curs de demarare, reflectând dinamica investițională generată de noul cadru de sprijin.

Schema de finanțare prin ajutor de stat – Hotărârea Guvernului nr.332/2014

Această schemă sprijină companiile care creează locuri de muncă, prin finanțarea parțială a costurilor salariale pentru noii angajați. Este orientată către investiții cu impact major asupra ocupării forței de muncă și dezvoltării regionale.

Domenii de activitate: industria IT, articole textile, auto, alimentară, aeronautică, utilaje electrice și electronice, mase plastice, construcții și materiale de construcții.

Date centralizate la 31.12.2025:

Valoarea planurilor de creare locuri de muncă: 554,94 milioane euro

Finanțare aprobată: 239,84 milioane euro

Finanțare plătită: 98,77 milioane euro

Locuri de muncă asumate: 12.213

Majoritatea proiectelor sunt finalizate, cu un grad de realizare de 100%, contribuind semnificativ la ocuparea forței de muncă la nivel regional.

Schema de finanțare prin ajutor de stat – Hotărârea Guvernului nr.807/2014

Schema urmărește stimularea investițiilor cu impact major în economie, prin finanțarea costurilor eligibile aferente realizării de investiții inițiale. Mecanismul sprijină înființarea, extinderea sau diversificarea capacităților de producție, modernizarea proceselor tehnologice și dezvoltarea de noi unități economice.

Domenii de activitate: industria auto, materiale de construcții, aeronautică, alimentară, chimică și sănătate.

Date centralizate la 31.12.2025:

Valoarea totală a proiectelor: 3.087,98 milioane euro

Finanțare aprobată: 1.324,75 milioane euro

Finanțare plătită: 919,42 milioane euro

Locuri de muncă asumate: 22.258

Proiectele sunt finalizate sau în curs de implementare în sectoare precum industrie, energie, sănătate și producție.

Finanțările prin ajutor de stat reprezintă un instrument esențial pentru dezvoltarea economică sustenabilă, stimularea investițiilor private și consolidarea pieței muncii, a informat Ministerul Finanțelor, preciyând că va continua monitorizarea minuțioasă a implementării proiectelor, pentru a asigura utilizarea eficientă, transparentă și responsabilă a fondurilor publice, în beneficiul economiei naționale.

