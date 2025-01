Preotul-regizor Ciprian Mega, „oprit de la slujire” de Episcopia Ortodoxă a Oradei. Este acuzat că a fost plantat în BOR de Rusia

Episcopia Ortodoxă a Oradei l-a suspendat pe preotul Ciprian Mega, fiind acuzat că a fost plantat în Biserica Ortodoxă a României (BOR) de către Biserica Ortodoxă Rusă, și că slujește contra intereselor țării.

Ciprian Mega este un preot orădean, dar și regizor de film. Acesta a regizat filmul „21 de rubini”, care îi are ca protagonişti pe celebrii actori Mickey Rourke, Anthony Delon şi Elisabetta Pellini, dar şi pe actorii români Corina Moise, Manuela Hărăbor, Carmen Tănase, Răzvan Vasilescu.

Așadar, Episcopul Sofronie a dispus „oprirea totală de la slujire a preotului Ciprian-Romeo Mega, pentru o perioadă de 30 zile, şi efectuarea cercetării disciplinare bisericeşti, precum şi suspendarea din funcţia de paroh, începând cu data de 15 ianuarie”, potrivit unui comunicat remis publicaţiei „Bihoreanul”, scrie News.ro.

„Dorim ca distinşii cititori să nu piardă din vedere dinamica cu totul neobişnuită a celor exact 7 ani de slujire în Episcopia Ortodoxă Română a Oradiei ai preotului regizor, pe cât de excentrică, pe atât de anarhică”, menţionează Episcopia Oradiei pentru publicația „Bihoreanul”.

Episcopia a precizat că notificarea i-a fost trimisă lui Mega prin poștă și e-mail, după ce preotul a refuzat să se prezinte la Protopopiat, susţinând că este răcit şi în concediu medical, „fapt îndoielnic”, susţine Episcopia.

„Motiv pentru care a fost hirotonit doar pentru a sluji în Cipru, un alt fief al oligarhilor şi mafiei ruseşti, care acţionează şi gândesc în perfectă armonie cu preotul în cauză, motiv pentru care a şi fost promovat şi „racolat”, apoi implantat,cu insistenţe nenumărate, în Biserica Ortodoxă Română pentru a ţese tulburări şi intrigi, pentru a destabiliza şi a lucra în alt sens, cu finalitate politică, ceea ce vedem în zilele noastre.

De aici sprijinul bănesc pentru construirea bisericii parohiale din Oradea, pentru care s-a lăudat că a primit cadou un policandru de la Mitropolitul Ilarion Alfeyev, fost Mitropolit pentru relaţii externe al Bisericii Ruse, o personalitate foarte influentă şi enigmatică”, menţionează comunicatul citat.

De asemenea, preotul a mai participat cu producţia „21 rubini” la Festivalul de Film de la Moscova, unde s-ar fi întâlnit cu Putin, dar și că l-a primit pe preotul Kiril Tatarka în biserica Sf. Spiridon la 12 decembrie, cu ocazia hramului bisericii.

„Rebeliune peste rebeliune, în cel mai legionar stil cu putinţă. Cu toate acestea, această reacţie şocantă a preotului-regizor, fără precedent probabil în întreaga Patriarhie Română, nu a fost sancţionată îndată, decât după trecerea sfintelor sărbători ale Naşterii Domnului, pe care le-am dorit cinstite şi liniştite. Bineînţeles, preotul în cauză nu a respectat termenul şi nici până în ziua de astăzi nu a prezentat niciun document din cele solicitate”, menţionează Episcopia în comunicatul citat.

Preotul Mega a încercat să candideze la prezidențiale

Deși conducerea Episcopiei Oradiei l-a atenționat pe Ciprina Mega să nu se implice în politică, acesta a încercat să se înscrie în cursa pentru prezidențiale în octombrie 2024, după ce a strâns 219.951 de semnături adunate în secret.

BEC i-a respins candidatura, după ce a constatat că poate „contoriza”, din diferite motive, doar 176.493 de semnături.

Episcopia îl acuză și că nu a depus niciodată bugetul de venituri şi cheltuieli al acesteia şi că „parohia funcţionează ca un SRL privat pe care îl conduce după bunul plac”, dar și că s-a opus verificărilor financiar-mobiliare.

Preotul mai este acuzat că nu a organizat în parohie colecta pentru Fondul Central Misionar, nu a achitat fondul Filantropia, şi nici taxele către Protopopiatul Oradea, a refuzat să achite abonamentele la Ziarul Lumina, sprijinul pentru Radio Trinitas şi Televiziunea Trinitas, ale Patriarhiei, iar contul parohiei „Sfântul Spiridon” ar fi gol.

Cum răspunde preotul

Ciprian Mega, într-o postare pe Facebook, a declarat că este gata să răspundă „oricărei nelămuriri rezonabile”, dar că nu poate intra „în discuţii fanteziste, pornite de oameni disperaţi, care au pierdut proprietatea cuvintelor”.

Referitor la acuzațiile privind refuzul controalelor, acesta a declarat că a încercat să ducă actele de mai multe ori la control, doar că de fiecare dată i s-a răspuns că nu există „binecuvântarea Chiriarhului” pentru a controla gestiunile parohiilor din Oradea.

De asemenea, Mega roagă Patriarhia Română să delege o comisie de audit pentru Parohia “Sf. Spiridon”, formată din persoane independente de Episcopia Oradiei şi de interesele episcopului.

Acesta a declarat și că nu a primit niciun ajutor din afara țării, și nici vreun „policandru de la vreun mitropolit rus”.

„Toate corpurile de iluminat din biserică noastră au fost turnate în bronz de o companie din Cipru, care ne-a făcut o ofertă mai bună decât atelierele din Grecia, şi ne-a permis plata în rate”, explică Mega. El mai spune că nu a fost hirotonit în Cipru, ci în România.

Preotul Mega a asigurat că nu a strigat niciodată donațiile de la enoriași după slujbe, cu scopul de a-i motiva să ofere mai mulți bani.

„De asemenea, credincioşii pot da mărturie că nu am adoptat obiceiul eparhiei de a striga donaţiile după slujbe, îndemnând oamenii la concurs în acest sens. Noi ne vedem de slujire şi nu amestecăm lucrurile. Avem Consiliu Parohial, ales conform Statului BOR, şi confirmat, la vremea respectivă, de Episcopie. Consilierii noştri sunt oameni de toată isprava, înaintea cărora mă înclin”, menţionează preotul.

Nu în ultimul rând, acesta a mărturisit că nu are depozite bancare, nu are conturi în alte ţări, nu a primit „niciodată nimic în afară de compensaţia muncii” sale.

„Şi, întotdeauna, am muncit mult, foarte mult. Am o disciplină a muncii, care, coroborată cu o conştiinţă care problematizează permanent semnele vremurilor, nu mi-a adus rezultate financiare îmbucurătoare, nici avantaje în societate, nici simpatii. Pot fi considerat, în ochii episcopului şi ai celor care gândesc ca dumnealui, un om sărac. Eu, însă, mă simt bogat, iar bogăţia pe care o am vine din altă parte”, afirmă Mega.

Într-o altă postare, preotul s-a arătat înfricoșat de ura cu care Episcopul Sofronie s-a exprimat în comunicatul în care a prezentat acuzațiile

„Nu mai are nevoie de logică, a renunţat la orice tonalitate instituţională, nu-i pasă că minciunile sunt evidente, că abuzul a escaladat cumplit. Pare o sinucidere. O sinucidere din dragoste. Episcopul este îndrăgostit.

Îmi amintesc cum, în toamna anului 2020, a venit în cortul unde slujeam provizoriu, în timpul construirii bisericii. Venise pentru a mă ruga să nu mai vorbesc public despre tinerii abuzaţi la mănăstirea Izbuc. Vorbeam pe baza evidenţelor, altfel nimic nu l-ar fi urnit din palatul său episcopal, încât să ajungă în cortul mărturiei. Am stabilit, atunci, un termen de trei luni, în care eu să tac, iar el să alunge abuzatorul. L-a izolat o vreme, apoi lucrurile s-au reaşezat pe acelaşi drum. Unul dintre consilierii noştri parohiali a fost aproape, încât a auzit toată discuţia şi este martorul acesteia. (...).

Nu episcopul a oprit un preot de la slujire, ci amantul acestuia. În această frază, am surprins realitatea tristă a Bisericii lui Hristos din Oradea. În Episcopia Oradiei, Irodiada este bărbat”, afirmă preotul Mega în postarea de pe pagina sa de Facebook.