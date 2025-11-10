Video Autostrada cu tuneluri, completată de viaducte spectaculoase. Cum au avansat lucrările pe șantierul din vest

Lucrările pe cei nouă kilometri ai sectorului cu tuneluri din Autostrada Lugoj - Deva au ajuns într-un stadiu avansat, iar alături de tuneluri, au prins contur și cele două viaducte de la capetele lor, care însumează aproape 1,5 kilometri.

Lucrările la tunelurile de pe sectorul lipsă al Autostrăzii A1 Lugoj - Deva, între localitățile Margina și Holdea au avansat la circa 40 la sută, iar în prezent sunt deschise 11 fronturi de lucru la construcția galeriilor, a căror lungime totală depășește 4,5 kilometri.

„Se lucrează la excavații și evacuarea materialului din galerii, la montarea umbrelelor de protecție și a ancorelor, la montarea cintrelor pentru sprijiniri, a plaselor și la aplicarea straturilor de torcret (beton pulverizat). În paralel, se desfășoară și lucrări de consolidare a terenului din zona tunelurilor”, a informat, recent, Direcția Regională de Drumuri și Poduri Timișoara.

Lucrările la tuneluri au început în vara anului 2024, la scurt timp după ce statul român, prin Ministerul Transporturilor, a emis Autorizația de Construire pentru secțiunea de 4,5 kilometri care le cuprinde, parte a tronsonului Margina - Holdea, de 9,13 kilometri.

Tunelurile, completate de viaducte spectaculoase

Tunelul mic (T1) cu o lungime de 367,5 metri pe o cale și 415 metri pe cealaltă, este completat la intrarea dinspre Margina, de un viaduct spectaculos cu o lungime de 1.085 de metri. Construcția (video), ai căror piloni au fost ridicați, va traversa valea și calea ferată Deva - Lugoj. Între cele două tuneluri este construit un viaduct de 121 de metri, care va traversa o vale și un drum forestier.

Al doilea tunel (T2), cu galerii lungi de 1.825 de metri, pe o cale, și 1.985 de metri pe cealaltă, este completat de un alt viaduct (video), mai mic, care a prins contur la ieșirea spre Holdea. Fundațiile au fost realizate, iar pilele și culeele sunt în șantier. Noul pasaj va avea o lungime de 213 metri și traversează drumul comunal DC144.

Tunelurile și viaductele sunt cuprinse în cea mai dificilă secțiune a autostrăzii, de aproximativ 4,5 kilometri între localitățile Holdea și Nemeșești. De la Nemeșești spre Margina, lucrările la autostradă, începute în 2023, sunt într-un stadiu mai avansat, terasamentul fiind construit pe o porțiune aproape plată.

Finalizarea întregului tronson de 9,14 kilometri, alături de cea a segmentului de patru kilometri (Secțiunea D, de la capete, în zona Margina și Holdea), este estimată pentru anul 2026. Segmentele fac parte din Autostrada A1 Lugoj – Deva, care va avea în total 100 de kilometri și traversează județele Timiș și Hunedoara, în vestul României.

După inaugurarea ultimului sector de autostradă, va exista o legătură completă între orașele din centrul României (Alba Iulia, Sibiu, Cluj-Napoca și Târgu Mureș) și frontiera de vest, la Nădlac, respectiv cu orașele Arad și Timișoara.