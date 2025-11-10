Patriarhul Kirill a dat afară un mitropolit rus pentru că ar fi jucat banii bisericii la poker. Care ar fi de fapt adevăratul motiv

Patriarhul Kirill l-a demis pe Mitropolitul Nestor, conducătorul Exarhatului Bisericii Ortodoxe Ruse din Europa de Vest. Motivul oficial este participarea la turnee internaționale de poker. Neoficial, ar fi vorba de poziția critică a lui Nestor față de războiul din Ucraina.

Sursele oficiale ruse (Mospat.ru și Patriarchia.ru) au comunicat doar aspecte formale.

„Prin ordinul Sanctității Sale Patriarhul Moscovei și al întregii Rusii Kirill, mitropolitul Nestor al Korsunului și al Europei de Vest a fost destituit din funcția de conducere a Exarhatului Patriarhal al Europei de Vest, precum și a eparhiilor Korsunului, eparhiile și parohiile hispano-portugheze ale Patriarhiei Moscovei din Italia, în legătură cu procedura ecleziastică-judiciară inițiată împotriva sa. Administrarea temporară a structurilor canonice menționate mai sus a fost încredințată mitropolitului Mark al Ryazani și Mihailovului ”, transmis Serviciul de presă al Patriarhului Moscovei și al întregii Rusii, potrivit Patriarchia.ru.

The Moscow Times subliniază însă că această decizie reflectă tensiunile interne din Biserica Ortodoxă Rusă, mai ales în contextul conflictului din Ucraina.

Și Novaia Gazeta Europa arată că pokerul ar fi fost un pretext, iar cauza reală ar fi opoziția față de linia oficială a Patriarhiei, aliniată Kremlinului, în privința Războiului din Ucraina.

Zeci de mii de dolari din jocuri de noroc

Nestor ar fi participat, într-adevăr, la turnee internaționale sub numele său civil. Avea chiar un profil activ în cea mai mare bază de date dedicată jucătorilor profesioniști de poker.

Site-ul Pokernews a publicat fotografii cu el în timpul competițiilor. Conform statisticilor oficiale de pe platforma The Hendon Mob, câștigurile sale totale din turnee ar fi depășit 47.000 de dolari.

Reglamentul apostolic prevede excomunicarea din cler pentru jocurile de noroc.

Adevăratul motiv din spatele demiterii

În 2022, Nestor a semnat, alături de arhiepiscopul catolic Francisco Javier Martínez, o declarație comună în care a amintit „poruncile evanghelice împotriva războiului” și a făcut apel la oprirea „violenței și barbariei”, cerând „să se asculte vocea lui Dumnezeu, care e împotriva răului”.

Potrivit jurnalistei și cercetătoarea în domeniul religiei Ksenia Luchenko, mitropolitul Nestor ar fi putut fi „vizat” de tocmai din cauza poziției sale față de Războiul din Ucraina

„Nu a promovat ideologia Lumii Ruse” și „nu s-a umilit suficient în fața ierarhiei”, a explicat aceasta.