Anca Alexandrescu susține că ar fi urmărită: „Mi-a amenințat vecinii că îi împușcă. Era orientat cu mașina către casa mea și urmărea intrarea casei mele"

Anca Alexandrescu susține că, de când și-a anunțat candidatura pentru Primăria Capitalei, este urmărită de o mașină misterioasă. Candidata susținută de AUR în cursa electorală spune că un bărbat i-ar fi amenințat vecinii că îi împușcă.

„Mi-a spus fiica mea că de câteva zile în cartierul unde locuiesc, tot stau niște mașini cu cineva care stă cu motorul pornit și nu face absolut nimic”, a declarat Anca Alexandrescu, la Realitatea Plus.

„Am auzit că s-a strigat pe stradă, au ieșit vecinii”

Candidata susținută de AUR a adăugat:

„Aseară în cartier la mine a fost un incident cu un domn cu astfel de mașină. Avem numărul de la mașină. Eu eram în baie, am auzit că s-a strigat pe stradă, au ieșit vecinii mei. L-au întrebat pe domn ce face, pentru că stătea în fața unei case care nu era locuită. Domnul respectiv mi-a amenințat vecinii că îi împușcă”.

Anca Alexandrescu a precizat că au fost formulate plângeri penale în acest sens, relatează, luni, sursa citată.

„Au ieșit doi vecini, au avut prezența de spirit și au făcut fotografie la mașină. Astăzi le-au depus plângere penală la poliție. Mi-au scris vecinii separat că domnul era orientat cu mașina către casa mea și urmărea intrarea casei mele", a declarat Anca Alexandrescu, candidat independent la Primăria Capitalei”.