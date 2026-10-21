Premierul Luca Niculescu merge la Chișinău, în prima sa deplasare externă ca șef al Guvernului. Întâlniri cu Maia Sandu, Vasile Tofan și Igor Grosu

Premierul Luca Niculescu va efectua marți, 27 octombrie, prima sa vizită oficială în Republica Moldova, unde va avea întrevederi cu președinta Maia Sandu, cu premierul moldovean Vasile Tofan și cu președintele Parlamentului de la Chișinău, Igor Grosu.

Luca Niculescu, premierul României Foto: FB Luca Niculescu

Potrivit Guvernului, agenda vizitei va fi axată pe proiectele comune dezvoltate de cele două state și pe consolidarea cooperării bilaterale, în contextul sprijinului constant acordat de București autorităților de la Chișinău.

Deplasarea a fost programată după o recentă convorbire telefonică între Luca Niculescu și omologul său moldovean, Vasile Tofan, în cadrul căreia cei doi au convenit ca prima vizită externă a premierului român să fie efectuată în Republica Moldova.

Proiectele comune și integrarea europeană, pe agenda discuțiilor

Întâlnirile programate la Chișinău se vor concentra asupra colaborării dintre România și Republica Moldova, a proiectelor comune aflate în derulare și a continuării parteneriatului strategic dintre cele două state.

Vizita are loc și în contextul susținerii ferme exprimate de autoritățile române pentru parcursul european al Republicii Moldova.

La rândul său, Dan Neculăescu, noul ministru al Afacerilor Externe, a avut o discuție telefonică cu omologul său moldovean, Mihai Popșoi, în care a reafirmat sprijinul României pentru integrarea europeană a statului vecin.