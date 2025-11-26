Premieră bilaterală: ministrul român al Educației, primit oficial la Casa Albă. Întâlnirea cu consilierul pentru știință al președintelui SUA

Ministrul Educației și Cercetării, Daniel David, a avut o întrevedere la Casa Albă cu Michael Kratios, consilierul pentru știință al președintelui Statelor Unite, Donald Trump, și director al Oficiului pentru Politica Științei și Tehnologie (OSTP).

„Mă bucur că de data aceasta am reușit să ne coordonăm și să mă întâlnesc cu Excelența Sa Michael Kratios, care are un cuvânt major de spus în politica SUA în domeniul științei și tehnologiei. Am discutat despre sistemele de organizare a științei în România și SUA, prezentând noua reformă de reorganizare a sistemului național de cercetare-dezvoltare-inovare și m-a bucurat disponibilitatea părții americane de a ne sprijini cu experți”, a declarat ministrul Daniel David.

Oficialul român a subliniat avantajele competitive ale României în zona infrastructurilor de cercetare ELI-NP („Laserul de la Măgurele”) și Danubius-ERIC, punctând potențialul acestora pentru parteneriate cu Statele Unite. De asemenea, au fost discutate colaborările existente între minister și National Science Foundation, cu intenția de a fi extinse.

Ministrul a prezentat și noile direcții strategice ale României în domeniile considerate prioritare: inteligență artificială, energie – cu accent pe tehnologiile pe hidrogen și energia nucleară –, semiconductori și alte infrastructuri relevante, în care România mizează pe o cooperare mai strânsă cu cercetătorii și industria americană.

Cei doi oficiali au abordat și rolul cercetării în sistemul de apărare, în contextul provocărilor internaționale actuale, precum și importanța consolidării culturii științifice în societatea modernă pentru combaterea pseudoștiinței.

Din delegația României au făcut parte și Excelența Sa Andrei Muraru, ambasadorul României în SUA, rectorul SNSPA Remus Pricopie și membri ai Ambasadei României la Washington. Partea americană a fost reprezentată și de alți experți guvernamentali din cadrul OSTP.