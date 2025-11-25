Ministerul Educației și Cercetării relansează programele FLEX și FLEX Abroad, susținute de Departamentul de Stat din SUA

Ministrul Daniel David a semnat noul acord pentru derularea programelor FLEX - Future Leaders Exchange pentru România și FLEX Abroad (în România), în cadrul ceremoniei organizate de American Council for International Education (ACIE).

Acordul a fost semnat în baza mandatului aprobat de Guvernul României. La ceremonie au participat și reprezentanți ai Departamentului de Stat din SUA, iar din delegația României au mai făcut parte Excelența Sa Andrei Muraru (Ambasadorul României în SUA) și Rectorul SNSPA, Remus Pricopie, fost ministru al Educației și unul dintre inițiatorii programului FLEX, semnat în 2015.

„Așa cum am menționat anterior, în calitate de cetățean român și european cu legături strânse atât profesionale, cât și culturale cu Statele Unite ale Americii, am considerat important să nu suspendăm acest program - în ciuda deciziei inițiale adoptate în contextul reformelor din SUA. Acest program aduce beneficii semnificative României, reprezentând o investiție în tineri, educație și viitorul democratic al țării, și, totodată, servește intereselor Statelor Unite ca parte a angajamentului lor internațional, programul contribuind la consolidarea democrației euroatlantice. Ne-am angajat acum să reluăm programul pentru anul școlar 2026 - 2027, urmând ca, pe baza analizei privind funcționarea noului mecanism, să evaluăm modalitățile de continuare pentru anii următori. Le mulțumesc colegilor americani pentru deschiderea față de propunerea noastră de a continua programul, într-un format revizuit, cofinanțat în mod egal de România (50%) și de Statele Unite (50%)”, a declarat ministrul Daniel David.

Programele FLEX și FLEX Abroad sunt susținute de Departamentul de Stat din SUA și derulate prin ACIE. De la inițierea programului în România (2015), aproximativ 300 de tineri liceeni români, participanți la programul FLEX, au desfășurat ore de voluntariat în comunități din SUA, implicându-se în proiecte de prevenire a abuzului asupra copiilor, crearea de bănci de alimente, activități comunitare și chiar colaborări cu departamente de poliție locale.

Din anul 2024, elevii americani participanți la programul FLEX Abroad în România, prin relațiile pe care le construiesc cu familiile-gazdă din țara noastră, profesorii, colegii și comunitatea locală, devin adevărați ambasadori ai SUA. Pe perioada șederii în România, aceștia își dezvoltă abilitățile de comunicare în limba română, prin intermediul unor cursuri intensive predate de către profesori români, și învață despre cultura, societatea și valorile românești, implicându-se activ în viața comunității locale.