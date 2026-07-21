Precizările făcute de Ministerul Justiției după arestarea fraților Tate

Ministerul Justiției a transmis marți, 21 iulie, în urma arestării fraților Andrew și Tristan Tate în Statele Unite, că „nu există niciun fel de proceduri care să intre în competența de soluționare a ministerului”.

„Potrivit cadrului legal aplicabil, la acest moment, la nivelul Ministerului Justiției, nu există niciun fel de proceduri care să intre în competența de soluționare a ministerului.

În ipoteza în care Ministerul Justiției va primi din partea oricărei instanțe sau autorități competente, române sau străine, orice solicitare de cooperare judiciară în legătură cu dosarele ce vizează frații Tate, vom da curs tuturor procedurilor necesare din sfera competențelor noastre.

În ceea ce privește procedurile penale aflate în curs de desfășurare pe rolul autorităților judiciare, indiferent de jurisdicția în care acestea sunt instrumentate, Ministerul Justiției își reafirmă angajamentul de a rămâne deschiși oricăror cooperări, în limita competențelor legale”, transmite ministerul într-un comunicat.

Amintim că Andrew și Tristan Tate, cei doi influenceri controversați cunoscuți pentru promovarea unui stil de viață luxos și a unor opinii asociate hipermasculinității, au fost arestați sâmbătă, 18 iulie, la Miami, de autoritățile federale americane.

Avocatul fraților Tate, Joseph McBride, susține că noile acuzații formulate de autoritățile britanice sunt motivate politic și afirmă că Andrew și Tristan Tate vor fi eliberați după ce un judecător va analiza cazul.

Cei doi au fost arestați în Statele Unite în baza unei cereri de extrădare din partea Regatului Unit. Andrew Tate se confruntă cu noi acuzații, printre care viol, trafic de persoane în scopul exploatării sexuale, agresiune și infracțiuni legate de imagini indecente cu minori și pornografie extremă.

În cazul lui Tristan Tate, în vârstă de 38 de ani, noile acuzații includ o acuzație de agresiune sexuală, două acuzații de viol și trei acuzații de organizare sau facilitare a traficului de persoane în scopul exploatării sexuale.

Cei doi au negat toate acuzațiile, iar avocatul lor susține, fără a prezenta dovezi, că dosarul are motivații politice și va contesta extrădarea. Un judecător federal american urmează să decidă în săptămânile următoare dacă vor fi extrădați în Regatul Unit.

Andrew și Tristan Tate au fost inculpați și în România pentru trafic de persoane, viol și constituirea unui grup infracțional organizat, acuzații pe care le-au negat. Dosarul a stagnat din cauza unor nereguli juridice și procedurale.

Cei doi au devenit cunoscuți la nivel internațional prin rețelele sociale, unde promovează un stil de viață opulent și mesaje controversate asociate misoginismului și hipermasculinității, atrăgând în special un public tânăr.