Misiune de urgență în Grecia. Pompierii români au fost mobilizați pentru a stinge incendii greu de controlat în regiunea Attica

Pompierii români au intervenit vineri pentru prima dată în misiunea de stingere a unui incendiu de vegetație izbucnit în regiunea Attica de Est, Grecia. Cu șapte autospeciale și un rezervor de 30.000 de litri, echipele se confruntă cu un teren dificil și condiții meteo nefavorabile.

Intervenția este foarte dificilă din cauza terenului accidentat

''În urmă cu puțin timp, modulul național de stingere a incendiilor de pădure, dislocat în Republica Elenă, a fost solicitat să intervină la un incendiu de vegetație izbucnit în apropierea localității Charvalo, în regiunea Attica de Est. (...) Intervenția este dificilă din cauza vegetației uscate, a terenului accidentat și a condițiilor meteorologice care favorizează propagarea focului (vânt puternic)'', informează IGSU într-un comunicat transmis AGERPRES.

Mai multe autospeciale de pompieri au fost trimise de la București

Salvatorii români acționează cu șapte autospeciale, inclusiv o cisternă de mare capacitate, cu un rezervor de 30.000 de litri de apă.

Misiunea pompierilor români se desfășoară sub coordonarea directă a ofițerilor de legătură eleni și constă în protejarea locuințelor din calea focului, evacuarea persoanelor, prevenirea extinderii incendiului către zonele locuite, alimentarea autospecialelor țării gazdă cu apă, precum și crearea și menținerea unei linii de protecție între focar și suprafețele neafectate.

Potrivit IGSU, până la data de 15 septembrie, 40 de pompieri români, împreună cu nouă mijloace tehnice, participă la eforturile de protecție civilă ale Uniunii Europene în sprijinul autorităților elene.

Aceștia acționează alături de echipe de intervenție din Austria, Cehia, Franța, Republica Moldova și Bulgaria.

