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Analiză Cum poate deveni înarmarea o oportunitate de reindustrializare

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Analize Adevărul
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Înarmarea României poate deveni și o oportunitate economică: locuri de muncă bine plătite, transfer de tehnologie și o industrie națională mai competitivă. Specialiștii avertizează însă că beneficiile nu vin de la sine, depind de cât de bine știe statul să conecteze cheltuielile militare cu economia reală.

Aceste investiții sunt completate de programele de modernizare
România cumpără 67 de aeronave F-16

Deciziile politice și strategice adoptate la nivelul NATO și Uniunii Europene marchează, potrivit EY, începutul unui ciclu economic extins pentru industria de apărare. Creșterea accelerată a bugetelor militare și asumarea unor ținte investiționale fără precedent transformă acest sector dintr-o zonă strict militară într-un motor de cerere industrială.

Specialiștii EY subliniază că această schimbare este structurală: „apărarea devine un vector major de dezvoltare economică și industrială”, pe fondul unor programe multianuale de înzestrare care generează cerere constantă pentru industrie și lanțurile sale de furnizori.

Țintele NATO și presiunea investițională asupra statelor membre

În urma summitului NATO de la Haga din 2025, statele membre au convenit o țintă de cheltuieli de apărare de 5% din PIB, structurată în 3,5% pentru capabilități militare și 1,5% pentru investiții conexe securității.

Conform raportului EY-Parthenon / DekaBank, The Path to European Sovereignty: Defense, atingerea acestor obiective presupune creșterea cheltuielilor europene de apărare până la aproximativ 320 de miliarde de euro anual, la care se adaugă încă 330 de miliarde de euro pe an pentru investiții conexe securității.

Analiza indică și distribuția investițiilor: aproximativ 35% pentru capabilități aeriene, 23% pentru apărare antiaeriană, 22% pentru forțe terestre și 21% pentru forțe navale, cu o concentrare semnificativă pe zona aeriană și antiaeriană.

România și programele majore de înzestrare militară

În acest context european, România se aliniază printr-o serie de programe majore de înzestrare. Analiza EY România privind intersecția dintre securitate și economie arată investiții consistente în zona apărării aeriene și antiaeriene.

Printre proiectele relevante se numără achiziția a 67 de aeronave F-16, sisteme Patriot în valoare de aproximativ 4 miliarde de dolari și sisteme MANPAD Mistral de peste 600 de milioane de euro. În plus, programul SHORAD–VSHORAD, destinat apărării antiaeriene cu rază scurtă și foarte scurtă, depășește 2 miliarde de euro.

Aceste investiții sunt completate de programele de modernizare și de creștere a stocurilor de muniții, inclusiv prin inițiativa SAFE, ceea ce consolidează orientarea strategică a României către capabilități de apărare aeriană.

Efectul economic: de la cheltuială publică la ecosistem industrial

Deși pe termen scurt creșterea cheltuielilor de apărare pune presiune asupra bugetului public, pe termen mediu și lung aceste investiții pot genera efecte de multiplicare economică semnificative.

Contractul cu Rheinmetall: pariu pe industria României

EY subliniază că investițiile militare „conduc la dezvoltarea industriei atât pe verticală, cât și pe orizontală”, prin integrarea companiilor din sectoare diverse în lanțurile de aprovizionare. Astfel, industria de apărare nu se limitează la producători specializați, ci implică și metalurgie, siderurgie, industria auto, software și alte domenii tehnologice.

Rezultatul este formarea unui ecosistem industrial complex, cu standarde ridicate de calitate și integrare tehnologică, capabil să genereze lanțuri de producție stabile și locuri de muncă bine plătite.

Locuri de muncă, competențe și transfer tehnologic

Unul dintre efectele directe ale expansiunii industriei de apărare este creșterea cererii de forță de muncă specializată. Sunt vizate ocupații precum ingineri, programatori, tehnicieni și specialiști în producție avansată, ceea ce contribuie la dezvoltarea capitalului uman.

În plus, transferul de tehnologie și efectele de tip spillover către sectoarele civile amplifică impactul economic. Tehnologiile dezvoltate pentru sectorul de apărare pot fi ulterior utilizate în industrie, infrastructură sau servicii digitale, consolidând capacitatea de inovare a economiei.

Decalajul industriei de apărare din România

Datele SIPRI analizate în raportul EY România indică un decalaj semnificativ al industriei naționale de apărare, rezultat al unei perioade îndelungate de subfinanțare și investiții reduse.

România nu are în prezent nicio companie în top 100 global al producătorilor din industria de apărare. Prin comparație, Polonia, prin PGZ, și Cehia, prin Czechoslovak Group, au deja companii incluse în acest clasament, ambele înregistrând creșteri semnificative ale veniturilor, de 48% și respectiv 186%.

Aceste evoluții indică faptul că statele din flancul estic al NATO pot dezvolta actori industriali relevanți, în condițiile existenței unor programe coerente de investiții și a continuității în producție.

Condițiile necesare pentru transformarea economică

Specialiștii EY subliniază că beneficiile economice ale creșterii cheltuielilor de apărare nu sunt automate. Ele depind de stabilitatea politicilor publice, de parteneriatele dintre stat și mediul privat și de capacitatea de a integra cererea militară în strategii industriale pe termen lung.

Fără aceste condiții, investițiile riscă să rămână strict componente de achiziție externă, fără efect semnificativ asupra economiei interne.

În schimb, cu o abordare coerentă, presiunea geopolitică poate fi transformată într-o oportunitate de reindustrializare, dezvoltare tehnologică și consolidare a competitivității economice.

În următorii ani, industria de apărare devine un test pentru capacitatea statelor europene de a conecta securitatea cu dezvoltarea economică. Pentru România, această perioadă poate reprezenta o fereastră de oportunitate pentru construirea unui ecosistem industrial mai complex, cu condiția existenței unei viziuni coerente, a predictibilității investiționale și a colaborării reale între sectorul public și cel privat.

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