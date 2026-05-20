Sorin Grindeanu a declarat la Interviurile Adevărul că Avocatul Poporului, Renate Weber, a sesizat Curtea Constituțională a României în legătură cu neconstituționalitatea OUG nr. 38/2026 privind programul SAFE, după ce în forma finală a ordonanței ar fi fost introduse 11 puncte care nu figurau în varianta inițială avizată de Consiliul Legislativ.

Prezent la Interviurile Adevărul, Sorin Grindeanu a detaliat conţinutul punctelor care au dus la sesizarea la CCR depusă de Avocatul Poporului. Acesta spune că planurile respective nu ţineau de industria de apărare din România şi au fost adăugate ulterior agreării în coaliţie a unei forme iniţiale a legii.

„Este ceea ce s-a spus public, inclusiv lucrurile transmise de Avocatul Poporului și chestiunile care ne-au venit din comisiile de constituționalitate din Parlament. Dacă sunt totuși în regulă, bine.

S-au întâmplat mai multe lucruri. A existat o ordonanță de urgență înainte, discutată, dar neaprobată, fiindcă nu avea aviz de la Consiliul Legislativ. Între timp a apărut avizul de la Consiliul Legislativ, doar că, pe bandă, s-au adăugat foarte multe lucruri care nu apăreau în forma inițială.

S-au adăugat lucruri despre crame, vinuri, despre rețele de gaz prin Bihor, tot felul de lucruri — vreo 11 puncte care fac parte din această ordonanță și care nu au avut aviz de la Consiliul Legislativ.”, a arătat președintele PSD.

Un alt aspect al sesizării este legat de faptul că mai multe propuneri legislative din Parlament urmează să reglementeze aspectele care sunt dublate de ordonaţa dată de Guvernul interimar.

„Mai mult, parte dintre aceste amendamente citite pe bandă fac obiectul unei legi care se află pe circuit parlamentar. Atunci au apărut aceste elemente care mă fac să fac această sesizare. În principiu, noi, pe partea de SAFE — și vreau să fiu foarte clar — noi, PSD-ul, susținem programul SAFE. Ceea ce a făcut guvernul demis este cu totul altceva.”, spune Sorin Grindeanu.

