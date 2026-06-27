Radu Miruță respinge acuzațiile privind contractele SAFE atribuite unor companii din Ucraina: „Șapte din nouă loturi au fost câștigate de firme românești”

Radu Miruță, ministrul interimar al Apărării și Transporturilor, a transmis sâmbătă că informațiile potrivit cărora toate loturile de autostradă finanțate prin programul european SAFE ar fi fost atribuite unor companii din Ucraina sunt false. Potrivit acestuia, majoritatea contractelor au ajuns la firme românești.

„Haideți să mai demontăm azi o altă știre falsă, de data aceasta de la Transporturi. Cum că toți banii din SAFE pentru loturile de autostrăzi se duc la firme din Ucraina și nu la cele din România.Adevărul: dintre cele 9 loturi de autostradă cu bani din SAFE, 7 au fost atribuite către firme din România, unul către o firmă din Italia și unul a fost câștigat de o firmă din Spania. Așadar, 7 din 9 contracte, câteva miliarde de euro, ajung la firme din România”, a explicat Radu Miruță într-un mesaj publicat pe Facebook.

Ministrul interimar al Apărării și Transporturilor a adăugat:

„Faptele contrazic zvonurile, iar SAFE este primul program major care a demonstrat că ține cu industria din România”.

Și în urmă cu o opt zile, Radu Miruță a oferit detalii despre programul SAFE (Acțiunea pentru Securitatea Europei) - un instrument european de împrumut destinat accelerării investițiilor în apărare, infrastructură strategică și securitate națională.

Ministrul preciza atunci că majoritatea fondurilor alocate prin programul SAFE pentru infrastructura rutieră ajung la companii românești, subliniind că șapte din cele nouă contracte de autostradă finanțate prin mecanismul european au fost câștigate de firme din România, în timp ce restul au fost adjudecate de companii din Spania și Italia.Oficialul a respins și atunci informațiile potrivit cărora banii din aceste proiecte ar fi direcționați către firme din Ucraina, explicând că acestea apar doar în subcontractare pe anumite segmente.

Ministrul a explicat că, la finalul lunii mai, trei dintre contractele rămase erau încă blocate în proceduri de contestație la Consiliul Național de Soluționare a Contestațiilor, însă situația s-a schimbat între timp, odată cu soluționarea a două dintre acestea. În paralel, mai există discuții pentru finalizarea unor acorduri internaționale necesare pe traseele care fac legătura cu Ucraina și Republica Moldova

„Pe SAFE, au existat nouă proiecte, nouă tronsoane de autostradă finanţate din acest celebru SAFE. Şase dintre ele au contracte semnate. La momentul 30 mai, cele trei rămase erau în contestaţii la CNSC şi nu puteau fi semnate. Între timp, două dintre ele s-au rezolvat în aceste zile şi suntem în discuţii de încheiere a acordului cu Ucraina şi cu Moldova, pentru că sunt capetele dinspre Ucraina şi dinspre Moldova unde trebuie încheiat un acord cu aceste două ţări. Unul este încă în clarificări juridice”, a explica Miruţă pe 19 iunie.

Oficialul a preciza atunci că procesul de semnare a contractelor rămas nefinalizat se află într-o etapă avansată, iar autoritățile estimează că procedurile vor fi închise într-un interval relativ scurt.

Ministrul a mai subliniat că, în ansamblu, implicarea companiilor românești în proiectele finanțate prin SAFE este semnificativă, comparativ cu alte domenii, inclusiv apărarea, unde structura contractelor este diferită.

„Deci, şapte din nouă firme sunt româneşti şi ponderea banilor din SAFE care se derulează cu firme româneşti, faţă de 60% la Apărare, creşte astăzi, aducând în această pondere şi banii cheltuiţi pe zona de infrastructură rutieră”, explica Radu Miruță.