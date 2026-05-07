Incendiu de proporții la două adăposturi de animale din Suceava

Un incendiu de proporții a izbucnit joi, 7 mai, la un adăpost de animale din Frătăuții Vechi, iar flăcările s‑au extins în scurt timp și la o a doua construcție aflată în apropiere.

Ambele adăposturi au fost cuprinse de foc și au ars generalizat, potrivit Suceava News.

Pentru stingerea incendiului au intervenit pompierii militari de la Detașamentul Rădăuți, sprijiniți de echipele Serviciilor Voluntare pentru Situații de Urgență din Frătăuții Vechi, Frătăuții Noi și Gălănești. În total, la fața locului au fost mobilizate cinci autospeciale de stingere.

Potrivit ISU Suceva, focul a cuprins în totalitate cele două adăposturi, iar echipajele au lucrat pentru a împiedica extinderea incendiului la alte construcții din zonă.

Amintim că, anul trecut, tot în județul Suceva, un alt incendiu de proporții a izbucnit la un adăpost de animale, în satul Probota (Dolhasca - Suceva). Flăcările au mistuit acoperișul construcției, iar 15 porci au pierit în incendiu. Proprietarul a suferit arsuri pe mâini și gât.

În 2024, mai mulți porci au ars de vii, în urma unui incendiu izbucnit la un adăpost de animale din localitatea arădeană Șebiș.