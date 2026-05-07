Un bărbat care a omorât trei oameni în Rusia și era căutat prin Interpol, prins la granița României

Un cetățean din Republica Moldova, urmărit internațional pentru omor, a fost depistat de polițiștii de frontieră în timp ce încerca să intre în România prin Punctul de Trecere a Frontierei Punctul de Trecere a Frontierei Albița. Pe numele bărbatului era emisă o alertă Interpol pentru arestare, autoritățile ruse cercetându-l pentru comiterea a trei infracțiuni de omucidere.

Potrivit reprezentanților Poliției de Frontieră, incidentul a avut loc în noaptea de 6 mai, în jurul orei 03.20. Bărbatul, în vârstă de 60 de ani, s-a prezentat la controlul de frontieră ca pasager într-un autocar care urma să intre în România.

„La controlul de frontieră, colegii noştri au constatat că pe numele bărbatului figura o alertă Interpol, cu menţiunea « căutat în vederea arestării», deoarece acesta este cercetat pentru săvârşirea a trei infracţiuni de omucidere, pe teritoriul Rusiei”, a transmis Poliția de Frontieră.

Conform informațiilor transmise de autoritățile ruse, cetățeanul moldovean este cercetat pentru săvârșirea a trei infracțiuni de omucidere pe teritoriul Federației Ruse.

Surse din cadrul anchetei susțin că individul ar fi încercat să tranziteze România pentru a evita capturarea de către autoritățile care îl urmăreau internațional.

După depistare, bărbatul a fost preluat de o echipă operativă din cadrul Inspectoratul de Poliție Județean Vaslui, urmând să fie dispuse măsurile legale necesare în astfel de cazuri.