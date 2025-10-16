Ce spune Robert Negoiță despre Gabriela Firea ca potențial candidat PSD la Primăria Capitalei, în locul lui Băluță: „O figură foarte bună în Parlamentul European”

Daniel Băluță „a făcut o treabă extraordinară”, iar Gabriela Firea „este o persoană foarte capabilă”, a spus Robert Negoiță (PSD), primarul Sectorului 3 al Capitalei, la Digi24, într-o discuție despre alegerile pentru Primăria Generală.

Chestionat dacă colega sa de partid Gabriela Firea ar fi un primar general bun, Robert Negoiță a răspuns. „Nu am văzut să intenționeze să candideze. A făcut multe lucruri bune doamna Firea”.

Edilul a fost întrebat dacă europarlamentara PSD ar fi mai bună decât „preferatul dumneavoastră?”, cu referire la Daniel Băluță.

„M-am exprimat deja. (...) Daniel Băluță a făcut o treabă extraordinară. Gabriela Firea... eu cred foarte mult în capacitatea doamnei Firea în Parlamentul European, cred foarte mult. Este o persoană dinamică și foarte capabilă și foarte ambițioasă. Eu cred că va face o figură foarte bună în Parlamentul European”, a răspuns Negoiță.

Primarul Sectorului 3.nu îl vede ca „prima vioară” pe Stelian Bujduveanu printre posibilii candidați comuni la alegeri, explicând l-ar prefera pe primarul Sectorului 4, Daniel Băluță.

„Nu l-am văzut să fie prima vioară, așa cum l-am văzut pe Daniel Băluță, de exemplu, care chiar a demonstrat, dar nu cred că ar fi un primar rău. Daniel Băluță este colegul și prietenul meu”, spune Negoiță.

„Nu cred că mai e timp anul ăsta”

Potrivit edilului, alegerile anticipate pentru funcția de primar general al Bucureștiului nu mai pot fi organizate „înainte de Crăciun”.

„Nu cred că mai e timp anul ăsta. Cred că, pe calendar, s-ar putea face alegerile de Crăciun, ceea ce nu știu cât ar fi de oportun, pentru că e un calendar care trebuie respectat din momentul în care se decid alegerile. Nu cred că e mai devreme. Tehnic vorbind, da, (nu se poate anul acesta – n.red.), pe termenele care sunt prevăzute în lege”, a spus primarul Sectorului 3.

Amintim că, în august, Ciprian Ciucu, primarul PNL al Sectorului 6, a fost întrebat la B1 Tv, despre varianta vehiculată în interiorul PSD potrivit căreia Gabriela Firea ar urma să fie testată în sondajele interne ale partidului şi că ar putea fi candidatul PSD la Primăria Capitalei.

„Sunt puţini primari care au fost în mandat şi şi-au revenit. Mă refer la municipii şi la oraşe mari. Un singur exemplu îmi vine în minte, domnul Scripcaru de la Braşov. A revenit pe munca domniei sale, dar susţinut şi de o coaliţie. Doamna Firea e acum în Parlamentul European. Pentru mine ar fi haios (să candideze – n.r.). Ar fi interesant să candidez împotriva doamnei Firea”, a răspuns atunci Ciprian Ciucu.