search
Joi, 16 Octombrie 2025
Adevărul
search
menu
Home Știri interne Știri locale Știri externe Politică Economie Sport Stil de viață Showbiz Opinii Video Adevărul de weekend Anunțuri în ziar
search
menu
Ultimele știri ⏱️Război în UcrainaRăzboi în IsraelIstoria zileiAlegeri Republica Moldova 2025

Ce spune Robert Negoiță despre Gabriela Firea ca potențial candidat PSD la Primăria Capitalei, în locul lui Băluță: „O figură foarte bună în Parlamentul European”

0
0
Publicat:
Ultima actualizare:

Daniel Băluță „a făcut o treabă extraordinară”, iar Gabriela Firea „este o persoană foarte capabilă”, a spus Robert Negoiță (PSD), primarul Sectorului 3 al Capitalei, la Digi24, într-o discuție despre alegerile pentru Primăria Generală.

Negoiţă spune că Firea este o persoană dinamică și foarte capabilă. FOTO Mediafax
Negoiţă spune că Firea este o persoană dinamică și foarte capabilă. FOTO Mediafax

Chestionat dacă colega sa de partid Gabriela Firea ar fi un primar general bun, Robert Negoiță a răspuns. „Nu am văzut să intenționeze să candideze. A făcut multe lucruri bune doamna Firea”.

Edilul a fost întrebat dacă europarlamentara PSD ar fi mai bună decât „preferatul dumneavoastră?”, cu referire la Daniel Băluță.

 „M-am exprimat deja. (...) Daniel Băluță a făcut o treabă extraordinară. Gabriela Firea... eu cred foarte mult în capacitatea doamnei Firea în Parlamentul European, cred foarte mult. Este o persoană dinamică și foarte capabilă și foarte ambițioasă. Eu cred că va face o figură foarte bună în Parlamentul European”, a răspuns Negoiță.

Primarul Sectorului 3.nu îl vede ca „prima vioară” pe Stelian Bujduveanu printre posibilii candidați comuni la alegeri, explicând l-ar prefera pe primarul Sectorului 4, Daniel Băluță.

„Nu l-am văzut să fie prima vioară, așa cum l-am văzut pe Daniel Băluță, de exemplu, care chiar a demonstrat, dar nu cred că ar fi un primar rău. Daniel Băluță este colegul și prietenul meu”, spune Negoiță. 

„Nu cred că mai e timp anul ăsta”

Potrivit edilului, alegerile anticipate pentru funcția de primar general al Bucureștiului nu mai pot fi organizate „înainte de Crăciun”.

„Nu cred că mai e timp anul ăsta. Cred că, pe calendar, s-ar putea face alegerile de Crăciun, ceea ce nu știu cât ar fi de oportun, pentru că e un calendar care trebuie respectat din momentul în care se decid alegerile. Nu cred că e mai devreme. Tehnic vorbind, da, (nu se poate anul acesta – n.red.), pe termenele care sunt prevăzute în lege”, a spus primarul Sectorului 3. 

Amintim că, în august, Ciprian Ciucu, primarul PNL al Sectorului 6, a fost întrebat la B1 Tv, despre varianta vehiculată în interiorul PSD potrivit căreia Gabriela Firea ar urma să fie testată în sondajele interne ale partidului şi că ar putea fi candidatul PSD la Primăria Capitalei.

„Sunt puţini primari care au fost în mandat şi şi-au revenit. Mă refer la municipii şi la oraşe mari. Un singur exemplu îmi vine în minte, domnul Scripcaru de la Braşov. A revenit pe munca domniei sale, dar susţinut şi de o coaliţie. Doamna Firea e acum în Parlamentul European. Pentru mine ar fi haios (să candideze – n.r.). Ar fi interesant să candidez împotriva doamnei Firea”, a răspuns atunci Ciprian Ciucu. 

Politică

Top articole

Partenerii noștri

image
VIDEO Cazul mamei ucise pe trecerea de pietoni din Berceni: are femeia vreo vină? Răspunsul unui polițist
digi24.ro
image
Surse: Șefa Spitalului Militar, sub control judiciar. Cauțiune de 1 milion de lei impusă de procurori
stirileprotv.ro
image
Începe postul Crăciunului. Cum să te pregătești corect și ce greșeli să eviți pentru o perioadă de transformare
gandul.ro
image
Horoscop 17 octombrie 2025: o zi a redescoperirii, a curajului și a reluării planurilor mai vechi
mediafax.ro
image
La doar 25 de ani, marea campioană a anunțat că se retrage. „Sunt fericită”
fanatik.ro
image
Disidentul polonez Adam Michnik, la Constanța: „Asta e șansa noastră, a României și Poloniei, că suntem membri UE și NATO”
libertatea.ro
image
VIDEO Senator PSD: „Mă doare în cot de deficitul bugetar. Când se dorește, vin Banca Mondială sau FMI și îl sterg din pix”
digi24.ro
image
„A venit Poliția la ușă: «Haideți jos!»”. Sportiv român, mobilizat pe repede-nainte de MApN. „Practic, știi ce te pun să faci acolo?”
gsp.ro
image
”Cel mai tare moment pe care-l poți vedea”! ”Kiss cam-ul” s-a mutat pe ei, dar ce a urmat depășește orice imaginație
digisport.ro
image
Ies la iveală informații din interior! Premierul Bolojan ar fi cedat, după discuția cu Florin Manole/Update: Reacția ministrului Muncii
stiripesurse.ro
image
Mihai Gâdea, despre haosul de la mobilizarea rezerviştilor: E o bătaie de joc naţională. Să vedeți ce pățește această coaliţie cu mine
antena3.ro
image
Apartamente în Centru la 67.000 de euro şi bolizi la 13.500 de euro. Escrocheria surorii lui Carmen Dan
observatornews.ro
image
Fetița femeii ucise la Apărătorii Patriei este traumatizată! Ce repetă micuța încontinuu
cancan.ro
image
FOTO. Mădălina Ghenea a pus furtunul cu apă pe ea și imaginile sunt hot
prosport.ro
image
Cele mai bune oferte la energie electrică în octombrie 2025. Hidroelectrica pierde teren, PPC vine cu noi oferte de preț
playtech.ro
image
Probleme mari pentru omul FCSB-ului! S-a operat și nu mai are voie să facă sport
fanatik.ro
image
Oaia neagră a guvernării: „PSD, în forma actuală, nu își dorește niciun fel de reformă a statului și a administrației publice”
ziare.com
image
Lovitură de proporții în mercato: Robert Lewandowski! A spus ”Da” pentru transfer
digisport.ro
image
Serghei Mizil a comis-o cu Gabi Tamaș la Asia Express – boacăna care l-a costat eliminarea din emisiune
stiripesurse.ro
image
Prima țară din UE care ar putea legaliza ziua de lucru de 13 ore. Sindicatele denunță „distrugerea oricărui concept de viață familială”
kanald.ro
image
Europa gata de război cu Rusia până în 2030
playtech.ro
image
Scene SFÂȘIETOARE la înmormântarea Elenei, femeia ucisă pe trecerea de pietoni din Berceni
wowbiz.ro
image
Doliu în Biserică! Îndrăgitul preot Ciprian Necula a murit la doar 48 de ani. A făcut infarct! Familia și enoriașii sunt devastați!
romaniatv.net
image
Anunț oficial de la Guvern! Ce se întâmplă cu salariile românilor
mediaflux.ro
image
„A venit Poliția la ușă: «Haideți jos!»”. Sportiv român, mobilizat pe repede-nainte de MApN. „Practic, știi ce te pun să faci acolo?”
gsp.ro
image
Val de ură după nunta lui Dorian Popa din Maldive. Artistul, făcut praf după ce a publicat acest video cu mireasa
actualitate.net
image
Horoscopul de astăzi, 16 octombrie 2025: Schimbări bruște de energie afectează aceste semne zodiacale, pe măsură ce Luna se întâlnește cu Ketu în semnul Leului
actualitate.net
image
De ce nu s-a însurat niciodată Gabriel Dorobanțu. Ce părere are despre femei și care este marele său regret după 4 decenii de carieră
click.ro
image
Legătură paranormală? Ce i s-a întâmplat pe scenă lui Victor Yila, după decesul Marinelei Chelaru: „M-am cutremurat, sunt semne din alte lumi...”. Cum i-a apărut în vis?
click.ro
image
Crimele care au îngrozit Bucureștiul comunist. Povestea celui mai temut criminal în serie din România
click.ro
Prințul Abdul Mateen al Bruneiului e foarte occidental Instagram jpg
Mult așteptatul bebe regal a fost anunțat. La doi ani de la nunta fastuoasă, Prințul Mateen din Brunei devine tată
okmagazine.ro
Tom Cruise, Ana de Armas foto Profimedia jpg
Tom Cruise s-a despărțit de iubita cu aproape 30 de ani mai tânără! Ce defect i-a găsit?
clickpentrufemei.ro
Nicolae Ceaușescu (© „Fototeca online a comunismului românesc”)
Corupția în justiția comunistă din anii `80
historia.ro
loading Se încarcă comentariile...
YouTube Instagram RSS
Ultimele știri
Cele mai citite

Click!

image
Cum își vor împărți averea la divorț, Bianca și Cornel Păsat? „Casa vreau să-i rămână lui Dryas”
image
De ce nu s-a însurat niciodată Gabriel Dorobanțu. Ce părere are despre femei și care este marele său regret după 4 decenii de carieră

OK! Magazine

image
Lucrul pe care îl au în comun Kate Middleton și Prințesa Rajwa a Iordaniei. Admiratorii regali îl consideră total demodat

Click! Pentru femei

image
Tom Cruise s-a despărțit de iubita cu aproape 30 de ani mai tânără! Ce defect i-a găsit?

Click! Sănătate

image
Atenție la aceste alimente, pot să provoace pietre la rinichi!