Explozia de la fabrica de armament Cugir, anunțată de vecini la 112. Ministrul Economiei: „Vă dați seama ce pază există?”. Situație incredibilă și la Fabrica de Pulberi Făgăraș

Radu Miruță, ministrul Economiei, a declarat joi seara la Antena 3 CNN că este „inimaginabil” cât de jos a ajuns gestionarea industriei de armament din România și a subliniat că explozia de la fabrica din Cugir a fost anunțată de vecini la 112.

Ministrul a spus că în interiorul Fabricii de Pulberi de la Făgăraș se află o groapă de gunoi, care „adesea mai ia și foc”.

„Dacă la Fabrica de Arme Cugir au explodat 150.000 de gloanțe și am aflat de la un vecin. Dacă la Fabrica de Pulberi de la Făgăraș în mijlocul platformei este o groapă de gunoi care adesea ia foc, la ce ne așteptăm în țara asta? Direcția de Mediu a dat amenzi, a făcut plângere penală”, a spus ministrul.

Radu Miruță a precizat că, în cazul exploziei de la fabrica de muniție de la Cugir, este în curs o anchetă penală.

„Cât timp sunt ministru, nu voi accepta ca într-o fabrică de armament să izbucnească o explozie și despre asta să se afle sunând un vecin. Asta este situația de la uzina mecanică Cugir. La 112 a anunțat această explozie, din ce mi s-a spus la fața locului, un vecin. Cei de la 112 nici nu credeau, credeau că e o glumă. Acolo paza nu este militară. Acolo eu am observat niște vulnerabilități în ceea ce privește modul în care se făcea paza”, a mai spusminsitrul Economiei.

Întrebat dacă exista pază, Radu Miruță a subliniat că exista doar planul de pază.

„Nu am acces. Dați-vă seama ce pază există cât timp au explodat 150.000 de cartușe și a aflat instituția statului din informația unui vecin. Nu am acces la această etapă a anchetei. E o anchetă penală, nu e o anchetă ministerială, administrativă pe care o fac eu, Corpul de Control, direcțiile din Minister. O face Parchetul. În această etapă procedurală informațiile nu sunt aduse la cunoștință nici mie, nici altcuiva. Doar procurorul are acces la ele. Aștept să văd varianta finală. Aș fi vrut să o văd mai repede. Înțeleg că se fac expertize, se fac analize chimice. Pot să înțeleg că sunt niște etape tehnice”, a spus Miruță.

Ministrul a mai spus că așteaptă ca instituțiile responsabile să prezinte o situație coerentă de la un capăt la celălalt cu privire la ce s-a întâmplat.