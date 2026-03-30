Video Pericol de explozie pe A3. O cisternă cu GPL s-a răsturnat și circulația e blocată pe ambele sensuri

O cisternă plină cu GLP s-a răsturnat luni pe A3, iar autoritățile anunță că este pericol de explozie.

Traficul pe A3 este blocat în acest moment pe Autostrada A3, la km 37, după ce șoferul unei cisterne încărcate cu GPL a pierdut controlul volanului, a intrat de pe Calea 1 pe Calea 2, a rupt parapetul median și s-a răsturnat.

Situația este considerată critică de către autorități din cauza naturii încărcăturii. Există un pericol real de explozie, motiv pentru care perimetrul a fost securizat, iar traficul a fost oprit preventiv pe ambele direcții pentru a permite intervenția pompierilor și a echipelor de descarcerare în condiții de siguranță.

Circulația rutieră a fost deviată pe DN1.