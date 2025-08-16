search
Sâmbătă, 16 August 2025
Adevărul
search
menu
Home Știri interne Știri locale Știri externe Politică Economie Sport Stil de viață Showbiz Opinii Video Adevărul de weekend Anunțuri în ziar
search
menu
Ultimele știri ⏱️Război în UcrainaRăzboi în IsraelIstoria zilei

DNA extinde ancheta privind locurile de veci din Cimitirul Ghencea Militar 3. Zeci de artiști cunoscuți sunt vizați

0
0
Publicat:

Procurorii militari din DNA au extins ancheta în dosarul concesionării ilegale a locurilor de veci din Cimitirul Ghencea Militar 3, vizându-i pe generalii Cătălin Zisu și Alexandru Nedelcu. Printre beneficiarii suspectați se află mai mulți artiști cunoscuți. Anchetatorii verifică inclusiv o listă nouă de persoane care ar fi primit morminte fără drept, în perioada 2018–2024.

Cătălin Zisu. FOTO: Inquam Photos
Cătălin Zisu. FOTO: Inquam Photos

Dosarul îi are în prim-plan pe fostul șef al Logisticii Armatei, generalul în rezervă Cătălin Zisu, și pe generalul Alexandru Nedelcu, fost comandant al unității care administra cimitirul. Potrivit procurorilor, aceștia ar fi concesionat ilegal locuri de veci pentru zeci de persoane publice, în special artiști, încă din 2018.

Surse judiciare susțin că pe lista beneficiarilor se regăsesc nume precum Marina Voica-Teodorescu, Horia Moculescu, Mirabela Dauer, Marcel Pavel, Oana Sîrbu, Adrian Daminescu, Corina Chiriac, Ovidiu Komornik și Daniel Iordăchioaie, potrivit Știrile Pro TV.

Unii dintre artiști au confirmat contactul cu generalul Zisu. Horia Moculescu a povestit: „Într-o zi m-am trezit cu un soldat la ușă. A venit cu un plic din partea domnului general Zisu unde mi se oferea, ca recompensă pentru calitățile mele, un loc de veci în Ghencea Militar”.

La rândul său, Marcel Pavel a recunoscut că a fost angajat civil al Ansamblului Doina Armatei și că Zisu „a dorit să îi recompenseze pe artiști fără să ceară nimic în schimb”. În schimb, Corina Chiriac a declarat că numele ei ar fi fost trecut dintr-o eroare, întrucât are deja un cavou de familie.

Generalul Cătălin Zisu, trecut în rezervă după ce a fost inculpat și demis de la conducerea Comandamentului Logistic Întrunit al Armatei, se află sub control judiciar pe cauțiune pentru acuzații de abuz în serviciu.

El are interdicția de a contacta 19 inculpați și 54 de martori din dosar. În paralel, procurorii militari așteaptă expertiza celor trei mii de tablouri ridicate la percheziții din locuința sa și din cea a unei cunoștințe. Curtea de Apel București i-a respins contestația împotriva controlului judiciar.

Evenimente

Top articole

Partenerii noștri

image
Un fost gardian la o închisoare pentru femei din California a fost condamnat la 224 de ani de închisoare. De ce a fost acuzat
digi24.ro
image
Jurnalista rusă Maria Ponomarenko, spitalizată după ce a încercat să se sinucidă în închisoare
stirileprotv.ro
image
Cea mai bună înghețată de casă. Ingredientul secret care o face irezistibilă
gandul.ro
image
Melania Trump i-a trimis o scrisoare personală lui Vladimir Putin. Ce i-a transmis
mediafax.ro
image
Țara în care poliția deține Porsche 911 Carrera și Ferrari 488 GTB. De ce nu pot polițiștii să folosească mașinile super-rapide în urmăririle de pe autostrăzi
fanatik.ro
image
Cum s-a folosit Adrian Secureanu de Primăria Capitalei pentru a scăpa de pedeapsa de 11 ani de închisoare în dosarul delapidării Spitalului Malaxa
libertatea.ro
image
Mesajul afișat pe îmbrăcămintea lui Lavrov. Cum îi sfidează ministrul rus de Externe pe americani, înainte de întâlnirea din Alaska
digi24.ro
image
Replica sarcastică a lui Kasparov, după ce Trump a comparat întâlnirea cu Putin cu o partidă de șah
gsp.ro
image
Kasparov nu s-a putut abține, după ce imaginile cu Trump și Putin în Alaska au făcut înconjurul lumii
digisport.ro
image
DOCUMENT Guvernul pregătește SUSPENDAREA PNRR: Contractele se denunță unilateral, NU se mai încheie contracte noi
stiripesurse.ro
image
Hackerii ruși au preluat controlul asupra unui baraj din Europa și au dat drumul la apă
antena3.ro
image
De ce pacea în Ucraina e încă departe după summitul istoric. Analist: Chestiunea teritorială e secundară
observatornews.ro
image
Înmormântarea Prințesei Kate, plănuită în mare secret! Care a fost planul Palatului Buckingham
cancan.ro
image
Apariția care le-a tăiat respirația. Cea mai frumoasă prezentatoare TV din Albania a atras toate privirile
prosport.ro
image
Melania Trump i-a trimis un cadou secret lui Putin. Donald Trump i l-a înmânat, în timpul summitului din Alaska
playtech.ro
image
Cine este bărbatul cu freză bizară și lanț gros la gât surprins în Ibiza. Imaginile cu el au devenit virale pe internet
fanatik.ro
image
Oaia neagră a guvernării: „PSD, în forma actuală, nu își dorește niciun fel de reformă a statului și a administrației publice”
ziare.com
image
Scene extrem de rare! Ce au făcut cei 37.000 de italieni, în momentul în care Vieira l-a scos pe Stanciu
digisport.ro
image
Un zăcământ uriaș de aur, descoperit la doar 300 de kilometri de România. Opt platforme de foraj lucrează nonstop pentru exploatare
stiripesurse.ro
image
Cătălina și Andrei sunt cei doi soți implicați în accidentul grav din Târgu Frumos. Bărbatul a murit pe loc, iar soția sa și cele două fetițe se luptă acum pentru viața lor
kanald.ro
image
Sergey Lavrov, omul ultra-decorat, dar sensibil, din spatele diplomaţiei lui Putin. Fața mai puțin cunoscută a...
playtech.ro
image
BREAKING! Ioana Tufaru s-a prăbușit pe stradă. A fost dusă de urgență la spital. Vești triste despre fiica Andei Călugăreanu
wowbiz.ro
image
Ţi se rupe sufletul! Ce l-a rugat Nina Iliescu pe soţul ei în ultimele lui zile de viaţă. Detalii tulburătoare de la ultima întâlnire dintre cei doi
romaniatv.net
image
A treia pensie pentru români. Anunțul Ministrului Muncii despre momentul acordării
mediaflux.ro
image
Replica sarcastică a lui Kasparov, după ce Trump a comparat întâlnirea cu Putin cu o partidă de șah
gsp.ro
image
Recomandarea neurologilor: fructul pe care toate persoanele peste 50 de ani ar trebui să-l consume
actualitate.net
image
Kate Middleton cântărește 40 de kilograme după tratamentul de cancer VIDEO
actualitate.net
image
Horoscop rune 15 august - 1 septembrie. Zodiile ce vor depăși orice greutate în următoarele 2 săptămâni și vor primi sprijin neașteptat din partea destinului. Vor fi răsplătite pentru răbdarea lor
click.ro
image
S-a redeschis drumul ce leagă două orașe. A fost construit între 1902 și 1914 de meșteri italieni și are un nume unic. Traseul străbate o zonă spectaculoasă, cu păduri seculare și pajiști alpine
click.ro
image
Serialul care face senzație pe Netflix. Toată lumea îl urmărește, e pe locul 2 in topul celor mai vizionate producții
click.ro
Kate Middleton și Prințul William în Scoția foto Profimedia (1) jpg
De ce Kate Middleton i-a cerut scuze public Prințului William! Deși i-a părut rău pentru el, zâmbetul nu i-a dispărut de pe buze
okmagazine.ro
Kalitsounia Sursa foto shutterstock 2040007535 jpg
Kalitsounia, desertul grecesc care îți cucerește familia!
clickpentrufemei.ro
De ce a vândut Rusia teritoriul Alaska americanilor pe o sumă simbolică? jpeg
De ce a vândut Rusia teritoriul Alaska americanilor pe o sumă simbolică?
historia.ro
loading Se încarcă comentariile...
YouTube Instagram RSS
Ultimele știri
Cele mai citite

Click!

image
Pensionarii cu pensii peste 3.000 lei scapă de CASS. Guvernul a stabilit ziua
image
Horoscop rune 15 august - 1 septembrie. Zodiile ce vor depăși orice greutate în următoarele 2 săptămâni și vor primi sprijin neașteptat din partea destinului. Vor fi răsplătite pentru răbdarea lor

OK! Magazine

image
Prințesa Amalia a Țărilor de Jos: revanșa unei viitoare regine. A fost umilită pentru kilogramele în plus, iar acum are dimensiuni ideale

Click! Pentru femei

image
O mai țineți minte pe Lucy Ewing din „Dallas”? Iată cum arată actrița încercată de viață la 66 de ani!

Click! Sănătate

image
Iată ce rasă de câine ți se potrivește în funcție de zodie!