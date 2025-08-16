DNA extinde ancheta privind locurile de veci din Cimitirul Ghencea Militar 3. Zeci de artiști cunoscuți sunt vizați

Procurorii militari din DNA au extins ancheta în dosarul concesionării ilegale a locurilor de veci din Cimitirul Ghencea Militar 3, vizându-i pe generalii Cătălin Zisu și Alexandru Nedelcu. Printre beneficiarii suspectați se află mai mulți artiști cunoscuți. Anchetatorii verifică inclusiv o listă nouă de persoane care ar fi primit morminte fără drept, în perioada 2018–2024.

Dosarul îi are în prim-plan pe fostul șef al Logisticii Armatei, generalul în rezervă Cătălin Zisu, și pe generalul Alexandru Nedelcu, fost comandant al unității care administra cimitirul. Potrivit procurorilor, aceștia ar fi concesionat ilegal locuri de veci pentru zeci de persoane publice, în special artiști, încă din 2018.

Surse judiciare susțin că pe lista beneficiarilor se regăsesc nume precum Marina Voica-Teodorescu, Horia Moculescu, Mirabela Dauer, Marcel Pavel, Oana Sîrbu, Adrian Daminescu, Corina Chiriac, Ovidiu Komornik și Daniel Iordăchioaie, potrivit Știrile Pro TV.

Unii dintre artiști au confirmat contactul cu generalul Zisu. Horia Moculescu a povestit: „Într-o zi m-am trezit cu un soldat la ușă. A venit cu un plic din partea domnului general Zisu unde mi se oferea, ca recompensă pentru calitățile mele, un loc de veci în Ghencea Militar”.

La rândul său, Marcel Pavel a recunoscut că a fost angajat civil al Ansamblului Doina Armatei și că Zisu „a dorit să îi recompenseze pe artiști fără să ceară nimic în schimb”. În schimb, Corina Chiriac a declarat că numele ei ar fi fost trecut dintr-o eroare, întrucât are deja un cavou de familie.

Generalul Cătălin Zisu, trecut în rezervă după ce a fost inculpat și demis de la conducerea Comandamentului Logistic Întrunit al Armatei, se află sub control judiciar pe cauțiune pentru acuzații de abuz în serviciu.

El are interdicția de a contacta 19 inculpați și 54 de martori din dosar. În paralel, procurorii militari așteaptă expertiza celor trei mii de tablouri ridicate la percheziții din locuința sa și din cea a unei cunoștințe. Curtea de Apel București i-a respins contestația împotriva controlului judiciar.